„Nevěřím svým očím. Položím řečnickou otázku. To ta poslanecká sněmovna tak špatně platí? Jsem tady třetí volební období, a co se týče odměn neuvolněných členů zastupitelstva, nikdy se nešlo na maximum. Před čtyřmi lety tu bral neuvolněný místostarosta třináct tisíc. Pak tu byli dva místostarostové na plný úvazek. To je teď jako méně práce? Nechám na vás, jestli peníze rozdat mezi sebou, nebo je věnovat do rozvoje města,“ uvedl Pernica na ustavujícím zastupitelstvu.

V Katolickém domě zvolili nové vedení Blanska. Starostou zůstává Jiří Crha

Proti tomu, aby neuvolněná místostarostka čerpala odměnu v plné výši, byli také zástupci opozičního seskupení Fórum Blansko. „Zákon říká, že neuvolněný zastupitel nemá automatický nárok na žádnou odměnu. O tom, jakou bude mít, rozhodujeme my, zastupitelstvo. Bylo by dobré předem říct, jaké cíle a povinnosti bude plnit. Já to neslyšel. Z mého pohledu tak hlasujeme odzadu,“ sdělil za Fórum Blansko Lukáš Toman.

Nová blanenská místostarostka Lenka Dražilová uvedla, že vzhledem k plnému úvazku ve sněmovně, považuje práci pro radnici jen na částečný úvazek jako férové gesto vůči obyvatelům. „Jde jen o to, že vidíte částku na papíře. Zřejmě kdybych byla uvolněnou, byl by klid a opozice se neozývala. Budu pro město pracovat na sto procent i o víkendech. A jak, o tom se můžete časem přesvědčit,“ reagovala Dražilová.

V Blansku má nyní nově na starosti sociální problematiku, oblasti zdravotnictví a školství a občanské aktivity. Společně se starostou Jiřím Crhou z ODS pak bude dohlížet na investice a územní rozvoj. Právě blanenský starosta byl v minulosti také terčem kritiky kvůli hromadění řady funkcí. Nyní je souběžně i uvolněným krajským radním pro dopravu a místopředsedou představenstva Vodárenské akciové společnosti.

V Blansku podepsali koaliční smlouvu a rozdělili posty

Tento týden Blanenští ještě ohlásili změnu na pozici tajemníka městského úřadu. Nový vzejde z výběrového řízení. Od roku 1994 úřad s dvouletou přestávkou až dosud vedl Josef Kupčík z KDU-ČSL. Jak už Deník informoval, Kupčíkovo jméno silně rezonovalo u povolebních vyjednávání. Jeho osobní rezignace byla klíčem k případné spolupráci hnutí ANO s ODS. Ovšem bez lidovců.

To se nakonec potvrdilo a lidovci skončili v opozici. Výpověď dal tajemník podle informací města minulý pátek a v úřadu bude pracovat do konce letošního roku.

„Tajemník úřadu je zaměstnancem města, má pracovní poměr, který ze zákona není nijak navázaný na koaliční dohody a jiná povolební jednání. Město řeší čistě pracovněprávní vztah, který může být ukončený pouze ze zákonných důvodů. Jedním z nich je výpověď podaná zaměstnancem, tak, jak tomu bylo v tomto případě,“ odpověděli blanenští úředníci na dotazy místních.

Samotný Josef Kupčík nechal svůj konec na pozici tajemníka bez odezvy. „Dobrý den, nechci to nijak komentovat,“ napsal v textové zprávě na dotaz redakce.

Blansko střídá místostarosty, Jiří Crha zůstává starostou. Lidovci do opozice

Podle jeho stranického kolegy a dosavadního místostarosty Františka Hasoně po volbách jednali o možné spolupráci strany ODS, ANO a právě lidovci. „Striktním požadavkem ANO byla koalice s ODS bez KDU-ČSL a výměna na pozici tajemníka. S ohledem k našemu výsledku jsme požadovali po projednání ve výboru pozici místostarosty. ODS, jako korektní partner, nám nabídla jedno ze svých tří míst v radě, čehož si velmi vážíme,“ komentoval Hasoň povolební vyjednávání.

Podle něj však výbor místní organizace KDU-ČSL nabídku odmítl a navrhl se koalice v tomto formátu neúčastnit. „A to pro nesoulad s volebním výsledkem a nemožnost jakéhokoli vlivu na vedení města,“ dodal Hasoň.