Blanenští připravili veřejný průzkum. Ptají se, co místním vadí a chybí

Blansko – Je Blansko vaše srdcové město? Jak se vám v něm žije? Blanenští úředníci připravili pro místní dotazník. V něm se zájemci mohou vyjádřit k tomu, co jim ve městě schází a co by chtěli změnit. Uzávěrka je 22. prosince.

