Za necelý měsíc přinesli lidé v Blansku zhruba sedm set kilogramů potravin. Dalších čtyři sta kilogramů věnovaly školy. Město pak dalo charitě na nákup dalšího potřebného zboží patnáct tisíc korun. „Sběr potravin nahrazuje zrušenou národní potravinovou sbírku, kterou Oblastní charita Blansko nemohla na jaře vyhlásit kvůli nouzovému stavu,“ uvedl blanenský místostarosta Ivo Polák.

DO AZYLOVÝCH DOMŮ

Charita sbírku vyhlašuje pravidelně na jaře a na podzim. V regionu se běžně daří vybrat přibližně 1,6 tuny trvanlivých potravin, které pak míří k sociálně slabým rodinám. Do azylových domů nebo lidem bez domova.

K tradičním skupinám potřebných v uplynulých dnech přibyly i rodiny, které se potýkají s ekonomickými dopady epidemie koronaviru. „Vytipovali jsme ty nejpotřebnější. Rodiny, které jsou závislé na sociálních dávkách, samoživitelky s více dětmi i jednotlivce, klienty, kteří přišli o práci, ty, kterým příjmy pokryjí například jen náklady na bydlení. Část z nich je na tom po výpadku příjmů opravdu tak špatně, že jim akutně chybí prostředky i na nákup základních potravin a takovou pomoc ocení,“ informovala vedoucí blanenského oddělení sociálních služeb Iveta Čípková.

Pracovníci charity rozvezli balíčky s potravinovou pomocí po Blansku i do okolních obcí v regionu. Bedny s potravinami putovaly například do Vilémovic, Šebrova, Šošůvky, Lipovce, Vratíkova nebo Letovic. Dostalo se na jednotlivce ale také například na čtrnáctičlennou rodinu.

Sběr trvanlivých potravin



KDE: Informační kancelář Blanka, Rožmitálova ulice Blansko



KDY: Trvanlivé potraviny přijímají od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Polední a sanitační přestávka je mezi 12.-13.hod.



Charita potraviny využije na pokrytí akutní potřeby i vytvoření zásob, z nichž čerpá potraviny pro potřebné celoročně.

Lidé, kteří se ocitli v tíživé situaci a nemají dostatek finančních prostředků na zajištění základní obživy, se mohou obrátit na číslo +420 603 291 388.

Sběr potravin zatím až do odvolání pokračuje. Sběrné místo je v informační kanceláři Blanka v blanenské Rožmitálově ulici. Tam zatím lidé nejčastěji přinášeli olej, mouku a těstoviny. „Nyní bychom uvítali hlavně masové a zeleninové konzervy, cukr nebo nejrůznější trvanlivé potraviny pro děti. Dětské výživy, sušené mléko, marmelády či müsli,“ řekl zástupce ředitele Oblastní charity Blansko Miroslav Doležel.

K dárcům se připojily i blanenské školy. Ty charitě nabídly potraviny, které s ohledem na uzavření škol nespotřebovaly. Charitě věnovaly například tři metráky brambor, vajíčka, sušené mléko, koření, marmeládu nebo konzervy.

Pracovníci charity chtějí sběr potravin rozšířit také do okolních obcí. Velkým sběrným dnem by se měl stát 10. červen, kdy charita běžně organizuje sběr šatstva. „Oblečení nyní nepotřebujeme, rádi bychom v tento den uspořádali velký regionální sběr potravin a kromě Blanska jej rozšířili i do dalších sedmi obcí v regionu. Do Jedovnic, Rájce-Jestřebí, Lipovce, Sloupu, Doubravice, Boskovic, Kunštátu, Olešnice a Boskovic,“ upřesnil Doležel.