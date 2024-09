Primářka rehabilitačního oddělení Jana Novotná vysvětlila, že tato technologie umožňuje pacientům překonat bolest a rozšířit rozsah pohybu, aniž by si to uvědomovali. „Po nasazení brýlí se pacient ocitne v jiném prostředí, díky tomu se zvýší práh bolesti a posouvají se tak limity rozsahu pohybu, aniž by si to pacient uvědomoval,“ dodala Novotná.

Systém funguje tak, že fyzioterapeut pomocí tabletu vybere vhodné cviky či relaxační aktivity podle potřeb konkrétního pacienta. Virtuální realita se uplatní zejména u pacientů po úrazech končetin, s postižením mozku i u těch, co jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko. Technologie je vtáhne do prostředí, které je jim blízké – mohou se ocitnout u moře na pláži, v horách nebo třeba v sadu. Zde pak budou plnit úkoly jako trhání jablek, chytání ryb či věšení prádla.

Výhodou této metody je také možnost dlouhodobého sledování výsledků pacienta. „Výsledky lze ukládat, porovnávat a sledovat zlepšení v čase,“ dodává primářka Novotná. Kromě toho technologie umožňuje fyzioterapeutům věnovat se většímu počtu pacientů najednou.

Ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková věří, že tato inovace přinese zvýšení kvality péče a rychlejší návrat pacientů do jejich běžného života. Programátoři rovněž mysleli na trénink jemné motoriky, rovnováhy a dalších klíčových dovedností, které jsou důležité pro celkovou rekonvalescenci.