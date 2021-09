Rozkládá se na ploše zhruba sedm set metrů čtverečních. „Výměna překážek i povrchu skateparku byla kvůli technickému stavu a bezpečnosti návštěvníků nutností. Chtěli jsme, aby nový skatepark byl co nejuniverzálnější a aby si na něm mohli zajezdit nejen vyznavači skateboardu ale také koloběžkáři, jezdci na in-line bruslích nebo bmx kolech,“ uvedl blanenský místostarosta František Hasoň.

/FOTO/ Nový povrch a překážky. Pro skateboardisty, jezdce na kolech, koloběžkách a bruslích. Blanenští investovali do úpravy skataeparku na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka 2,5 milionu korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.