Sto osmdesát korun. Tolik stojí kalendář Moto story 2020 se záběry motocyklů a motorkářů z Blanenska. Lidé, kteří si ho koupí, přispějí na pomoc dětem s nádorovými onemocněními.

Sto osmdesát korun. Tolik stojí kalendář Moto story 2020 se záběry motocyklů a motorkářů z Blanenska. Lidé, kteří si ho koupí, přispějí na pomoc dětem s nádorovými onemocněními. | Foto: ARCHIV LENKY SKOTÁKOVÉ

Do konce ledna kalendář nabízejí organizátoři charitativní akce Jedeme v tom s vámi! Tak se konala v Blansku loni v létě. K mání je na webu skotymoto.cz. Výtěžek poputuje do Nadačního fondu dětské onkologie Krtek. „Chtěli jsme udělat něco, co tu ještě není, nechtěli jsme jen ukazovat naleštěnou motorku a vedle ní slečnu oblečenou pomalu jen v podpatcích. Vytvořili jsme proto příběhový motorkářský kalendář, který nabízí balík životních cest, které motorkáři zažívají,“ uvedla na webu města Blanska organizátorka akce Lenka Skotáková.