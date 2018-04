Blanenští kritizují staré lázně. Město připravuje rekonstrukci

Blansko – Krytý bazén v Blansku byl tento týden jeden den zavřený. Ze stropu se totiž dopoledne uvolnily dva sádrokartonové podhledy. Rozmočila je voda z prasklého dešťového svodu a spadly dolů. Nikomu se nic nestalo. Městská společnost Služby Blansko nechala závadu opravit a ze stropu lázní pracovníci odmontovali asi dvacítku dalších poškozených podhledů. O den později už byl bazén otevřený.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Hynek Skoták

Na sociálních sítích si však řada návštěvníků myslí, že bazén není bezpečný. Podle nich je budova z roku 1976 v havarijním stavu. Mají strach o své děti, které tam chodí plavat. „Tak ještě rok počkáme, kolik podhledů spadne komu za krk a budeme doufat, že to někomu nerozsekne hlavu. Přece je na prvním místě jednat, schůzovat, dohadovat se, kdo s kým bude vládnou a kdo v jaké křesle bude sedět. Kluka do bazénu také nepustím,“ uvedl například Antonín Nečas z Blanska.

Podle Zdeňka Grünwalda ze Služeb Blansko jsou obavy návštěvníků lázní přehnané. „Uvolnily se dva podhledy ze sádry a papíru. Poškodila je voda z prasklého dešťového svodu. Ten už opravil klempíř. Sundali jsme asi dvacet dalších navlhlých podhledů. Nové namontujeme v příštích dnech. K poškození stropu nebo střešní konstrukce, které by si vyžádaly posudek statika, nedošlo,“ upřesnil Grünwald.

Kryté lázně BlanskoKryté lázně otevřeli Blanenští v roce 1976. Je v nich 25 metrů dlouhý bazén s posuvným dnem. O třicet let později přestavěli dělníci sousední venkovní koupaliště na akvapark. Na něj si město vzalo úvěr 90 milionů korun. Doplatí ho letos.



Dodal, že návštěvníkům lázní kvůli poškozenému stropu žádné nebezpečí nehrozí. „Některé reakce na sociálních sítích ke zmíněné havárii jsou podle mého přehnané. Samozřejmě budova je stará přes čtyřicet let a má svá nejlepší léta za sebou. Kdybychom ale měli podezření, že někomu v bazénu hrozí nebezpečí, tak tam nikoho nepustíme,“ ubezpečil vedoucí nesportovních provozů Služeb Blansko.



Starosta Blanska Ivo Polák uvedl, že město po převzetí sportovišť od sportovních jednot před několika lety dosud investovalo do nejnutnějších oprav. Nyní městská společnost Služby Blansko připravuje rozsáhlou analýzu na opravu sportovišť ve vlastnictví města. Včetně blanenských lázní. Jejich rekonstrukce si podle prvotních odhadů vyžádá přes dvacet milionů. „Analýza má být hotová do konce dubna. Stanoví rozsah oprav a náklady. Celý materiál bychom chtěli schválit na zastupitelstvu letos,“ dodal Polák.



Oprava lázní, kde je nyní poškozené posuvné dno a počítá se s novou bazénovou vanou, má podle něj přijít na řadu příští rok. „Lázně chceme opravit ve větším. Včetně rozvodů vody, elektřiny, odpadů a také zázemí,“ upřesnil blanenský starosta.