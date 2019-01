Blansko – Okolí kanalizačních a teplovodních přípojek. Prostranství u bytových domů a výměníkových stanic. Tam v příštích dnech zamíří deratizátoři s otrávenými návnadami na hubení hlodavců. První vlna deratizace začne v Blansku v březnu a skončí v červnu. „S hubením hlodavců budeme pokračovat na podzim," upřesnil vedoucí odboru komunální údržby na blanenské radnici Petr Rizner.

Potkan. Ilustrační snímek. | Foto: Deník

Deratizaci ve městě provedou pracovníci specializované firmy. Blansko na ni má v rozpočtu letos připraveno pětaosmdesát tisíc korun. „Poté, co pracovníci firmy rozsypou otrávenou návnadu, se tato místa zhruba po čtrnácti dnech zkontrolují a návnady postupně doplní. Jed na hlodavce se nasype do kanalizační sítě, na prostranství, a to zejména do nor nebo stezek, kde je opakovaně zvýšený počet hlodavců," upřesnil Rizner.

Zároveň upozornil, že lidé mají v období deratizace dát pozor na děti a také volně pobíhající psy a kočky. Ti by mohli otrávené návnady vyhrabat a sníst je. „Všechna místa s otrávenými návnadami označíme. V žádném případě nebudou volně položené na přístupných místech a prostranstvích," zdůraznil vedoucí odboru komunální údržby.

Blanenští úředníci žádají lidi, aby do okolí kontejnerů, popelnic a kanalizace neházeli zbytky jídla. Výzva platí i pro firmy, které ve městě pracují s potravinovými výrobky. Ty by se měly připojit deratizací vlastních areálů.