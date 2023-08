V nových šatnách mají tenisté uzamykatelné skříňky. Ty městská společnost Služby Blansko , která se stará o sportoviště ve dvacetitisícovém městě, přesunula na Podlesí z uzavřených krytých lázní. Hernu chce ještě oddíl vybavit tak, aby fanoušci mohli zápasy sledovat on-line. V září pak má přijít na řadu nový nátěr fasády. I s ním by se náklady na opravu zmíněné herny měly podle zástupců města vejít do 350 tisíc korun.

V budoucnu by se stolní tenisté měli přesunout do sportovní haly v ulici Údolní, kde město plánuje její rozšíření a novou tribunu. V přístavbě se za hledištěm počítá se zázemím právě pro stolní tenisty. S několika hracími stoly, toaletami a sprchami. „O rozšíření sportovní haly v Údolní o hlediště a další prostory se mluví už léta. V minulosti bylo na tento projekt vydáno stavební povolení a na prostranství směrem k fotbalovému hřišti se udělaly základy nové přístavby. Pak se od rozšíření ustoupilo. Nyní je vize, že by k němu do dvou tří let mohlo dojít,“ informoval blanenský místostarosta Ivo Stejskal s tím, že odhad nákladů na rozšíření sportovní haly je v řádu několika desítek milionů korun.

Přesné parametry ještě nejsou schválené, kapacita hlediště se počítá kolem dvou set diváků. Sportovní hala v ulici Údolní se v uplynulých dnech přesto dočkala několika úprav. „Došlo ke zvednutí sedacích ploch u palubovky, kde se na jedné části překryly trubky od topení. Na druhé se pak podél stěny po vyvýšení nainstalovaly lavice pro diváky. Zároveň došlo k výmalbě, která překryla neaktuální sponzory tohoto sportoviště. Vše vyšlo řádově na plus mínus tři sta tisíc korun,“ dodal Stejskal.

Blanenští radní tento týden schválili návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na odvlhčení druhé blanenské sportovní haly, která stojí v ulici Mlýnská. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zhruba 4,5 milionu korun bez daně. „K zahájení prací by mělo dojít letos v říjnu, dokončení pak předpokládáme příští rok v polovině února,“ informovali blanenští úředníci.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Veřejnost také zajímá, kdy dojde k vypsání výběrového řízení na stavbu nových lázní na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. K němu by podle posledních informací z blanenské radnice mělo dojít v průběhu září nebo října.

Dvacet milionů korun pak letos Blanenští investují do rekonstrukce stadionu v ulici Mlýnská. Hotová má být na podzim. Podle blanenského starosty Jiřího Crhy se jedná o jednu z největších investičních akcí města v tomto roce. „Stadion už rekonstrukci opravdu potřeboval, navíc po dokončení oprav půjde o jeden z nejmodernějších a nejlépe vybavených atletických stadionů s umělým povrchem na sever od Brna. Ocení to zejména několik set atletů a fotbalistů, hlavně dětí, kteří sportoviště každý týden pravidelně využívají,“ řekl před zahájením prací Crha.