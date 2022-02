Sbírka začíná poslední únorovou neděli a končí po týdnu. V Blansku budou k dispozici dvě sběrná místa. První je v informační kanceláři Blanka v Rožmitálově ulici, od pondělí do pátku od devíti do sedmnácti hodin. V sobotu pak od devíti do dvanácti.