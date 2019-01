Blansko - Možná o tom ani nevědí. Ale lidé, kteří si přišli během předvánočního shonu pro Betlémské světlo na blanenskou radnici a přispěli do sbírky na Adopci na dálku, se společně stanou adoptivními rodiči dvou dětí z Indie.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Josef Koudelka

Mezi ně patří i Oldřich Němec z Blanska. „Myslím si, že je to skvělá věc, která má velký význam. Skutečně vím, na co ty peníze jdou, protože podporuju vzdělání konkrétního člověka,“ vysvětluje třiadvacetiletý student své důvody, proč do sbírky přispěl.

Blanenští skauti uspořádali akci Betlémské světlo ve spolupráci s blanenskou radnicí už poosmé. Každoročně si odtud lidé mohou odnést světýlko, přivezené až z dalekého Betléma. Na místě je vánočně naladí také koncerty a vánoční vytrubování z balkonu radnice.

Součástí celé akce je právě sbírka Adopce na dálku, díky které pak mohou skauti z dobrovolných příspěvků návštěvníků každoročně podpořit výuku vždy stejného chlapce a dívky z Indie, které obyvatelé Blanska adoptovali už před lety.

Letos však výtěžek akce překvapil i samotné organizátory. „Vybrali jsme témeř čtrnáct a půl tisíce korun, což je o pět tisíc více než loni,“ řekl vedoucí blanenského skautského střediska Světla Jan Forbelský. To bude podle něj možná stačit na vzdělávání ne dvou, ale i tří školáků.