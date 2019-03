Pamatujete si na první pracovní den v Blance?

Byl ve slavnostním duchu. Střídali se tady novináři a představitelé města. Pokud si dobře pamatuji, byl zde i spisovatel Ludvík Kundera, protože zároveň s informační kanceláří se nad ní v patře otvírala městská knihovna.

Když srovnáte tehdejší stav se současností, co se změnilo?

Před dvaceti lety jsme měli k dipozici jen několik produktů. Turistické publikace a pár pohlednic. Nejvytíženější věcí byl telefonní seznam. Internet se teprve rozjížděl. Doba se velmi změnila právě díky rozvoji internetu a dalších informačních technologií. Teď řešíme spíš opačný problém, záplavu informací, ze kterých je potřeba vybrat to důležité.

Kdo vlastně tenkrát kromě turistů informační kancelář navštěvoval?

Hodně místních. Vyhledávali jsme adresy firem a různé ubytování. A také vlakové a autobusové spojení. Dnes se dá už prakticky vše najít z pohodlí domova na internetu.

A co hledali cizinci?

Dřív jezdili hlavně s tím, že potřebují nasměrovat do Moravského krasu a Punkevních jeskyní. Pak byli příjemně překvapení, jaké další zajímavé lokality Blanensko nabízí. Občas stejný problém řešíme dosud. Ale musím říct, že nejen turisté z ostatních regionů, ale i cizinci už mají daleko větší přehled a vědí, že Blanensko není jen Moravský kras.

Kolik lidí vlastně informační kancelář ročně navštíví?

Návštěvnost monitorujeme od roku 2007. Před lety byla přibližně dvacet tisíc lidí ročně. Teď se pohybujeme okolo šestadvaceti tisíc návštěvníků. Z toho je zhruba sedm set až osm set zahraničních turistů. V první pětce jsou Slováci, Němci, Poláci, Nizozemci a v poslední době také Rusové. Na vzrůstající návštěvnosti cizinců se podílejí i mezinárodní sportovní akce, které se v Blansku pořádají. A co se týká místních, tak je to předprodej vstupenek.

Ten je vedle nabídky publikací, propagačních předmětů a informačního servisu nejen turistům jednou z vašich hlavních činností?

Ano. Lidé do Blanky chodí nejen pro vstupenky na akce, které pořádá městské kulturní středisko a další místní pořadatelé. Jsme také připojení na celostátní systémy předprodejů vstupenek. Nyní pracujeme na tom, abychom byli prodejním místem jednoho s největších systémů předprodeje vstupenek, a to je Ticketportal.

Řadě lidí vadí, že se v informační kanceláři nedá platit kartou…

O platební terminál se snažíme dlouho, a je to na dobré cestě. Doufáme, že před zahájením letošní turistické sezony už tuto službu nabídneme.

Jaké další novinky chystáte?

Připravujeme pravidelný newsletter v elektronické podobě, který budeme rozesílat zájemcům do e-mailové pošty. Bude k dostání v informační kanceláři také v tištěné podobě. Bude obsahovat seznam nejbližších akcí plus další zajímavosti z Blanska a Moravského krasu. Zatím je to vše ve fázi příprav. Nedávno jsme k dvacetiletému výročí fungování našeho íčka udělali anketu. Z ní vyplynulo, že většinu informací si lidé shánějí na internetu. Tím pádem jim chceme do elektronické pošty až pod nos naservírovat informace o tom, co se v Blansku a jeho nejbližším okolí děje.

S kolegyněmi se také staráte o web blanensko.cz, kde je kalendář akcí…

Je to nejucelenější seznam toho, co se v Moravském krasu aktuálně děje. Kolegyně prochází webové stránky obcí, různých institucí a to samé na sociálních sítích, a kalendář pravidelně aktualizujeme. Není to zpravodajský, ale prezentační web. Propaguje akce, co se konají v regionu. Momentálně se zabýváme také vylepšením a reorganizací navigačního systému ve městě. Tento systém je potřeba ucelit, aby odpovídal aktuálním požadavkům turistů a dokázali jsme je nasměrovat na zajímavá místa.

Co turistům doporučujete kromě „propáleného“ Moravského krasu?

Velmi často se příchozí ptají na místa v Blansku, která nabízejí aktivity pro děti. Směrujeme je na blanenský zámek, kde sídlí Muzeum Blanenska. To za posledních několik let udělalo obrovský skok vpřed v tom, co všechno nabízí. Nejen dospělým, ale hlavně dětem. Od archeologické školy a expozice po různé výstavy či akce.