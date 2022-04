V Blansku bojovali o postup školáci do jedenácti let. Velká výprava dětí dorazila například ze základní školy v Lysicích na Blanensku. Jejich oranžové dresy byly nepřehlédnutelné stejně jako povzbuzování. Naopak účast domácích byla slabší. „Přespolní se zúčastnili, ale v Blansku má bohužel vedení škol k Čokoládovce trochu macešský přístup. Ještě že alespoň spousta rodičů má zájem na pohybové aktivitě svých dětí a přivedli je na stadion sami,“ všiml si Jan Nečas z Atletického klubu Ludvíka Daňka Blansko.

O právo startu v Ostravě si to děti rozdaly v bězích na dráze v distancích od stovky do tří set metrů. Házely také speciální raketkou Vortex místo oštěpu. „Na sportu se mi nejvíc líbí pohyb. Hraju fotbal a občas dělám atletiku. Baví mě skok do dálky a hod. A taky jsem si zkusil už několik extrémních výzev v těžkém terénu. S překážkami, ve vodě i v bahně,“ řekl jeden ze závodících školáků, desetiletý Adam Hrdý z Vysokých Popovic na Brněnsku.

Jeho starší sestra už několikrát startovala ve finále Čokoládové tretry a nyní se věnuje házené. Nejstarší z bratrů pak hraje americký fotbal. „Všechny čtyři děti jsme odmala vedli ke sportu. Pohyb je jednoznačně lepší než sezení u počítačových her, i když to samozřejmě mají také rády. Je potřeba, aby se do toho opřeli nejen rodiče, ale i školy, regionální politici a další. Aby se prostě na pravidelné sportování dětí zaměřilo z více stran,“ dodal hochův otec Miroslav Hrdý.

V Blansku si mimo postupová klání vyzkoušeli první velké starty i předškoláci. Na dráze si zaběhli šedesátku. „Po pandemii koronaviru, kdy byly děti zavřené dlouhý čas doma, je fajn, že se může zase bez omezení sportovat. Dnešní akce se mi moc líbila,“ řekl jeden z blanenských tatínků, který se představil jako Petr a na stadion v ulici Mlýnská dorazil se dvěma syny.

Jako jeden z patronů Čokoládové tretry dorazil do Blanska Jiří Mužík. Bývalý reprezentant, mnohonásobný mistr republiky a stříbrný medailista z mistrovství Evropy v roce 2002 ze závodu na čtyři sta metrů překážek. Dětem rozdával v průběhu dne autogramy a při vyhlášení jednotlivých disciplín pak medaile.