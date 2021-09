Boskovičtí na nový skatepark stále čekají. Před lety sice krátce fungoval v Mánesově ulici, tam však skončil po stížnostech místních na nadměrný hluk. Provizorní plochu začátkem příštího roku upraví město na prostranství vedle zbouraného hotelu Velen. Dosud tam parkovali lidé, kteří přijeli do akvaparku v areálu Červená zahrada. „Měli jsme nedávno schůzku na radnici, kde nám nabídli kompromis, než se postaví regulérní skatepark. Půjde o plochu zhruba třicet krát dvacet metrů vedle hotelu Velen, který se nyní bourá. Město ji nechá vyasfaltovat. Umístíme tam překážky, které se nám po letech vrátily z Blanska,“ řekl Deníku jeden z boskovických skateboardistů Radek Přibyl.

Dodal, že se jedná o dočasné zázemí. V ideálním případě jen na dva roky, než se vybuduje skatepark v lokalitě Doubravy. „I za tuto možnost jsme vděční. Překážky se pokusíme ještě odhlučnit pěnou. Je to na odlehlejším místě, kde bychom nemuseli nikomu vadit,“ poznamenal.

Dosud trénovali boskovičtí skateboardisté v areálu letního kina v provizorních podmínkách. Dočasné zázemí v areálu Červené zahrady vítá také jezdec na freestylovém a bmx kole Pavel Odehnal z Boskovic. „Já na kole začal jezdit a skákat asi před patnácti lety. Bývalý skatepark na Mánesově jsem už nezažil. Trénoval jsem, kde se dalo. Na schodech, vyráběl jsem si hliněné nájezdy kvůli skokům. V republice i v zahraničí jsem projel spoustu skateparků. I v daleko menších městech než jsou Boskovice. Pořád jsem si říkal, proč to nejde i u nás. Provizorní skatepark v Července bude ok. Alespoň budeme mít s mladými kluky kde trénovat. Snad se pak postaví v Doubravách,“ řekl Pavel Odehnal z Boskovic.

V minulosti plánovali Boskovičtí nový skatepark v lokalitě Doubravy. Tam však narazili na problém, kdy by museli odstranit část zeleně, kterou tam vysázeli z dotace. Podle boskovického místostarosty Petra Malacha by v tom případě museli vracet až 600 tisíc korun. „Nový skatepark proto chceme postavit o kousek dál směrem k westernovému městečku. Zatím se jedná o městský pozemek, který je vedený jako lesní. Projednáme jeho vyjmutí. Přípravy projektu by podle odhadů měly zabrat zhruba rok. Pak bude záležet, jak se k tomu postaví nové vedení města. V tuto chvíli počítáme s částkou mezi čtyřmi a pěti miliony korun. Na podobný skatepark jsme se byli podívat v Náchodě nebo v Brně,“ upřesnil Malach.

Radek Přibyl uvedl, že skateboardisté i jezdci na freestylových kolech výběr nových překážek a podobu skateparku s vedením města konzultovali. „Chceme, aby to bylo pro začátečníky i pokročilé jezdce. Pro skejťáky i jezdce na kolech. A že je to dál od centra? To vůbec nevadí. Doubravy jsou super místo, od kterého se dá navíc jet z kopce po dobrém povrchu směrem do centra. Věřím, že se tam skatepark konečně podaří vybudovat,“ dodal Přibyl.