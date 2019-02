Blanensko – Nemusí tam platit vstupné ani se nijak registrovat. Pobaví se tam, setkají s kamarády, ale také tam mohou řešit svoje problémy. To je hlavní nabídka nízkoprahových zařízení pro mladé lidi. Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC v Blansku chystá na jednadvacátého září den otevřených dveří. Už tuto sobotu ale pořádá v prostorách blanenského skateparku StreetArt Jam 2015.

Podle vedoucího klubu Roberta Hořavy půjde o prezentaci výtvarného umění StreetArt. „Příchozí budou malovat na dřevěné sololitové desky, k tomu bude vyhrávat reprodukovaná hudba, vystoupí DJ, nebudou chybět skateboardové závody, turnaj ve stolním fotbale a další soutěže," vyjmenoval Hořava. Všechny výtvory pak budou vystaveny v nízkoprahovém klubu při dni otevřených dveří v pondělí jednadvacátého září od jedné do čtyř hodin.

Blansko a Adamov

Nízkoprahový klub pro mládež v Blansku funguje už šestnáct let. Slouží hlavně pro mladé lidi od třinácti do dvaceti roků „Kromě zábavy tady najdou také odbornou pomoc a podporu při řešení svých problémů. Vedle poradenství s běžnými obtížemi v dospívání, jako jsou problémy ve škole či s rodiči, partnerské vztahy a podobně, nabízíme program specifické sociální prevence pro dívky, týkající se otázek sexu, partnerských vztahů a gynekologické problematiky. Dále se zaměřujeme na prevenci drogových závislostí, násilí a základy první pomoci," řekl Hořava.

Klub je otevřen čtyřikrát týdně od dvou do sedmi hodin. Za den přijde v průměru dvaatřicet lidí. „Za rok se objeví zhruba čtyři sta šedesát mladých tváří, kterým bývá průměrně patnáct let," řekl Hořava. Klub platí město, kraj a ministerstvo práce a sociálních věcí, případně různé granty.

Druhé nízkoprahové zařízení na Blanensku je v Adamově. Zlatá zastávka. Tam loni měli celkem šedesát klientů. „V průměru přijde zhruba patnáct uživatelů za den, nejčastěji mezi jedenácti a devatenácti lety," uvedla vedoucí Zlaté zastávky Adamov Klára Augustinová. Stejně jako v Blansku i Zlatá zastávka je financována městem, krajem, ministerstvem práce a sociálních věcí a prostřednictvím darů. Den otevřených dveří tam pořádají sedmého října od tří do šesti hodin.

V Boskovicích nízkoprahové zařízení není. Jeho provoz tam skončil před devíti lety kvůli nedostatku peněz. „Vznik nových nízkoprahových klubů je podporován pouze v okresech, kde dosud žádné takové zařízení neexistuje. Pokud bychom v Boskovicích nějaké chtěli, bylo by to bez podpory Jihomoravského kraje. Zařízení v Blansku a v Adamově jsou přístupná i mladým lidem z Boskovicka," uvedl tajemník boskovické radnice David Škvařil. Zájem o vytvoření nízkoprahového centra pro děti a mládež v Boskovicích je. „Letos jej projevila obecně prospěšná společnost Podané ruce. Chtěla by se zaměřit na terénní programy pro ohrožené děti a mládež ve městě. O chybějícím zařízení tohoto druhu je zmínka i v připravovaném strategickém dokumentu města na roky 2016 až 2026. Zřídit jej ale můžeme pouze tehdy, pokud na to najdeme dostatek finančních zdrojů," dodal Škvařil.

DOMINIK ABSOLON