Blanenský policista u hranic Bulharska a Srbska: střežil je před uprchlíky

Blansko - Pětačtyřicet dnů na hranici Srbska a Bulharska strávil blanenský policista Jaroslav Hloušek. U města Negotin velel českému policejnímu týmu, který Srbům pomáhal střežit státní hranice před migranty. „Zajišťovali jsme dopravní prohlídky i silniční kontroly. Také jsme používali noční termovizi,“ říká policista.

Blanenský policista hlídal srbsko-bulharské hranice před nelegální migrací. Strávil tam pětačtyřicet dnů.Foto: Deník / Kubík Adam

Jednalo se již o druhou misi, které se loni účastnil. První byla v Makedonii. Z té srbské se vrátil v druhé polovině prosince. V roce 2016 totiž Srbové vypozorovali, že na hranici s Bulharskem uprchlíků přibývá. „Začali využívat přechod mezi oběma zeměmi kvůli opatřením, které státy učinily na trase takzvané Balkánské cesty,“ přibližuje Hloušek.

Službu měl nepřetržitě. Jako velitel musel být neustále v dosahu. A žádného zástupce neměl. „Chybělo nám pořádné zázemí a často jsme improvizovali. Vše důležité jsme si brali s sebou. Obstarat jsme si museli také opravy aut a další techniky,“ vzpomíná muž.



Život v Srbsku podle něj plyne pomaleji než u nás. „Pracovní záležitosti však Srbové řeší profesionálně,“ podotýká. Kromě českých policistů působí v oblasti také skupiny z Rakouska a Maďarska. Hranice s Bulharskem je hornatá. Existuje jen několik míst, kde je možné ji přejít. Do Srbska s Hlouškem vyrazilo patnáct policistů a šest aut. Češi na hranici hlídkovali společně se srbskými kolegy. „Dřívější nápor už polevil, situace je teď klidnější. Na celé hranici jsou pouze desítky migrantů,“ upozorňuje policista.



Tvrdí, že účelem působení zahraničních týmů je hlavně prevence. „Jelikož nelegálních překročení hranic ubývá, opatření fungují,“ konstatuje. Přesto obavy z toho, že se situace může změnit, stále trvají.



Hloušek má letos v plánu vyrazit na další misi. Opět zavítá do Makedonie. Za týdny strávené v Srbsku je vděčný. „Byla to výborná zkušenost. Jsem rád, že jsem mohl porovnat náš způsob práce se srbskými vojáky a policisty,“ uzavírá.