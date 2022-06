„S vnoučaty jsme se už nemohli dočkat. Na blanenské koupaliště chodíme pět let a je to tu perfektní. Dnes to bylo ale narychlo. Nevěděli jsme, jestli bude otevřeno a pro jistotu telefonovali. Nakonec to klaplo a jsme rádi. Vnuk i vnučka jsou ve svém živlu. Nevím, proč nepřišlo víc lidí. Možná je odradila trošku chladnější voda, ale je teplo a plavání v bazénu osvěží,“ řekla v pátek odpoledne u bazénu jedna z návštěvnic Anna Sedlačzek z vavřinecké části Suchdol.