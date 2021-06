Plno. V boskovickém akvaparku v Červené zahradě se lidé koupou už od první červnové soboty. V okresním Blansku je stále zavřeno.

V tamním bazénu si lidé zaplavou až tento pátek. Pokud tedy bude příznivé počasí. „Nerozumím tomu, proč jinde se už plave a v Blansku ne. Připadne mi to tak trochu jako u nás v Petrohradu. V zimě nasněží a všichni jsou překvapení, technika na úklid sněhu nefunguje. To nemohl být bazén připravený s předstihem? Je to velká škoda, čtrnáct dní už se tam mohlo plavat. Teď se navíc má pokazit počasí,“ řekl Deníku Alexandr Pospelov z Blanska.