Blanensko přišlo v poměrně krátké době o několik významných osobností spjatých s tímto regionem a jeho okolím. Vzpomínky na ně nyní redakce přináší.

Loni ve věku devadesáti let zemřela Mensdorffova vrstevnice, starohraběnka Marie Salm-Reifferscheidt-Raitzová. Její ostatky rodina uložila na hřbitově ve Sloupu v Moravském krasu, kde má šlechtický rod vyhrazenou vlastní část. Urnu pozůstalí umístili před náhrobky starohraběnčiných rodičů a sestry Idy, která zemřela před dvěma lety. Do sloupského kostela chodila šlechtična na mše a část života strávila na hájence v sousední Šošůvce.

Podle slov staršího syna zesnulé starohraběnky Georga, byla jeho matka statečná a silná žena, která za komunismu pracovala jako řidička nákladního auta. „Nebála se žádné práce. Těžké náklady zvládala naložit i vyložit sama. I když žila nějakou dobu ve Vídni, za svůj domov považovala vždy Rájec. Tam se narodila a vyrostla. Proto se také po revoluci vrátila do Čech. Díky tomu jsme měli možnost poznat řadu obyvatel regionu. Jsme odhodlání pokračovat v maminčině práci i v práci našich předků,“ uvedl na pohřbu v proslovu potomek šlechtického rodu.

Marie Salm-Reifferscheidt-Raitzová tři dekády usilovala o navrácení někdejšího majetku rodu Salmů na Blanensku. Firma Salm a.s. hospodaří v navrácených lesích. Společnost se stará o restituované lesy přesahující rozlohu pěti set hektarů. Součástí rodových nároků byl také zámek v Rájci nad Svitavou, s požadavkem však zatím neuspěli.

UZNÁVANÝ PROJEKTANT

Na pohřeb do Sloupu dorazil loni i třiadevadesátiletý Antonín Petlach z Blanska. Bývalý strojní inženýr navrhl největší přečerpávací vodní elektrárnu ve střední Evropě Dlouhé Stráně. Tam se díky jeho nápadům podařilo více než trojnásobně zvýšit výkon. „V Blansku jsme po válce měli plavecký oddíl. Moc jiných sportů tehdy nebylo. Dělaly se různé akce a chodilo se také tančit. Marielise, jak jsme ji říkali, byla jednou z našich fanynek. Znali jsme se, v průběhu života jsme se několikrát setkali. Naposledy v Blansku, kde jsme si pěkně popovídali a zavzpomínali. Pak jsem se dočetl smutnou zprávu, že je pryč. Tak jsem se s ní přišel rozloučit,“ vysvětlil blanenský důchodce.

Zemřel Antonín Petlach. Blanenský rodák navrhl vodní elektrárnu Dlouhé stráně

O rok později se pak rodina a veřejnost loučila také s ním. Zemřel letos v polovině října ve věku čtyřiadevadesáti let. Blanenský rodák byl v mládí aktivním sokolem a členem plaveckého oddílu, kde působil i jako trenér mládeže. „Celý život se angažoval v kultuře, hrál na housle v symfonickém orchestru města Blanska i v jiných souborech v okolí," zaznamenal jeho životní pouť projekt Paměť národa.

V roce 1989 odešel do důchodu, ale ještě dalších deset let pracoval pro podnik ČKD Blansko jako soukromý podnikatel. Před čtyřmi lety pak dostal Cenu města Blanska. Za celoživotní přínos a dílo v oblasti techniky. Při ceremoniálu uvedl, že to bylo první ocenění v jeho životě. „Nesmírně si toho vážím. Za vodní elektrárnu v Markersbachu jsem sice v minulosti dostal od Němců státní vyznamenání, ale českoslovenští komunističtí funkcionáři mi ho nikdy nepředali,“ okomentoval tehdy slavnostní okamžik Petlach.