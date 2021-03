V Adamově byla tamní úklidová četa v pohotovosti už ve tři hodiny ráno. S košťaty, fukary, frézami, lopatami a kbelíky soli vyrazili pracovníci do ulic čistit chodníky.

„Byl jsem vzhůru už před jednou ráno a hustě sněžilo. Bylo jasné, že brzo vyrazíme do terénu, jako vždy v takové situaci. Tak jsem už ani nešel spát. Naštěstí to není nic hrozného. Sníh nenamrzá a zřejmě se brzo rozpustí. Odhrnujeme a zametáme chodníky. Kde je potřeba, tak je posypeme pískem nebo solí. Sněžit možná bude celý den, tak nás dnes asi čeká dlouhá šichta. Jsme rozdělení do dvou skupin a pracujeme po celém městě,“ hlásil redaktorovi Deníku v pátek před sedmou hodinou ráno jeden z pracovníků městské technické skupiny Vít Vrchovský.

Ráno ometal koštětem sníh z dodávky před cestou do práce v ulici Neumannova také Petr Kos. Měl namířeno do sousedního Blanska. „Viděl jsem, že ve směru na Útěchov už je prohrnuto a posypáno. Tak pojedu asi tudy. Bude to rozumější než přes Olomučany,“ řekl muž.

Plné ruce práce měla s úklidem sněhu před jedním z domů v adamovské ulici Družstevní i Lenka Kovaříková. Pod nohama se jí při práci s hrablem pletl čtyřnohý mazlíček Zack. „Sníh mě zaskočil. Doufala jsem, že už přijde jaro a teď tohle. Myslím si ale, že stejně nevydrží dlouho a rychle roztaje,“ uvedla žena.