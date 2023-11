„Ten městu věnuje soukromý dárce. Nebude chybět tradiční dřevěný betlém od sochaře Libora Bartoše z Dolní Lhoty. Po celou dobu Adventu u něj bude také zvonička a kolotoč. Letos program na náměstí v centru Blanska rozšíříme o prodejní stánky. Ty budou otevřené až do jednadvacátého prosince. Kromě občerstvení nabídnou v odpoledních hodinách také regionální výrobky,“ informovala mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Vánoční trhy v Blansku začnou v poledne a po obědě je od dvou do šesti hodin večer zpestří kulturní program s vystoupením dětí z tamních základních škol. Vše vyvrcholí rozsvícením vánočního stromu.

Na náměstí Republiky plánují Blanenští po rozsvícení vánočního stromu program ve všední dny i o víkendech. Kulturní vystoupení se budou na pódiu střídat v úterý, ve čtvrtek a v sobotu až do závěru prosince. O sobotách se pak děti mohou těšit na pohádky v nedalekém Muzeu Blanenska.

„Novinkou je středeční program v Galerii města Blanska. Tam budou dopoledne tvořivé dílničky pro školky a školy. Odpoledne pak pro veřejnost. Stejně jako v předchozích letech se na náměstí objeví nějaká činnost s charitativním přesahem. O její podobně ještě jednáme,“ dodala Komárková s tím, že v minulosti část tržby prodejce teplých nápojů u vánočního stromu podpořila blanenský psí útulek.

V sousedních Boskovicích plánují tradiční vánoční jarmark na začátek prosince. Opět se vrací k dvoudenní variantě. Strom ozáří prostor Masarykova náměstí pod tamní radnicí v pátek prvního prosince a jeho rozsvěcení je součástí jarmarku, který bude následující den otevřený do osmi hodin večer.

„V pátek vystoupí děti z boskovických základních škol a také místní Zušky. V jedenáct hodin dopoledne se mohou děti těšit na pohádku. V pět hodin zahraje příchozím dechovka, následuje rozsvícení vánočního stromu a po něm je na programu koncert,“ sdělila mluvčí druhého největšího města na Blanensku Martina Vašková.

V sobotu druhého prosince začíná vánoční jarmark v centru Boskovic v devět hodin ráno. O hodinu později se už příchozí mohou těšit na průvod a šermíře. Odpoledne bude na programu opět pohádka pro děti, vystoupení dechovky a šermíři. „Večerní průvod s ohni začne v šest hodin večer, po něm následuje koncert a v osm hodin pak vánoční trhy v Boskovicích skončí,“ upřesnila program boskovická mluvčí.

Vánoční strom chtějí Boskovičtí na Masarykovo náměstí dopravit v pondělí sedmadvacátého listopadu. Letos vybírali celkem ze šesti stromů, které městu nabídli soukromí dárci. Kromě jednoho byly všechny z okolí Boskovic.

„Obvykle jde o vzrostlé stromy, které už vyrostly do takové výšky, že lidem v jejich zahradách a okolí domů vadí. Nekácí se tedy žádné stromy v lese, ale vánoční strom dostává město darem od místních. Letos byl ve hře i živý vánoční strom, který by se zasadil přímo na náměstí. Tuto variantu navrhli místní, ale nakonec neprošla. Péče o strom by totiž byla nákladná i technologicky náročná a s nejistým výsledkem,“ poznamenala Vašková.

Stejně jako v předchozích letech zpestří předvánoční atmosféru v regionu akce Deníku Česko zpívá koledy. Letos se koná už po třinácté. „Sejdeme se 13. prosince 2023 v 18 hodin, abychom si společně v jednu chvíli opět zazpívali stejné koledy a prožili příjemný adventní čas,“ zve čtenáře na zpívání koled Deník. Na Blanensku jsou zatím přihlášení organizátoři na dvou místech. V Ráječku a Černé Hoře.

Ujít si ji opět zřejmě nenechají v pětitisícovém Adamově, který se akce účastní od samého začátku. Léta tam bylo zpívání koled v režii Kroužku zpívání pro radost adamovských seniorů. Za doprovodu kláves a kytary. Koledy poctivě trénovali dlouho dopředu. „Loni už byli v publiku a štafetu symbolicky předali školákům,“ řekla vedoucí Městského kulturního střediska Adamov Jitka Králíčková.

Rozsvícení vánočního stromu

Blansko, pátek 24. listopadu, náměstí Republiky

Boskovice, pátek 1. prosince, Masarykovo náměstí Česko zpívá koledy s Deníkem

středa 13. prosince, 18 hodin

