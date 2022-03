Vítek proti Vítkové: Piráti a lidovci už mají kandidáty z Blanenska do Senátu

Volební rok. Lidé v obvodu 49, kam kromě Blanenska spadá i část Brněnska, budou na podzim volit do obecních zastupitelstev i do Senátu. Tam po šesti letech končí mandát bývalé boskovické místostarostce Jaromíře Vítkové. Za lidovce chce svůj post obhájit a bude kandidovat znovu. Deníku Rovnost to potvrdila v úterý. „Ano, je to tak. Chci pokračovat v započaté práci,“ uvedla Vítková.

Filip Vítek kandiduje do senátních voleb na Blanensku za Piráty. | Foto: www.jihomoravsky.pirati.cz

V regionu se dlouhodobě věnuje dopravní situaci na silnici I/43 a výstavbě nové silnice 43, problematice odpadních vod a školství. Jedním z jejich soupeřů bude za Piráty politický nováček Filip Vítek z obce Kunice. S dosavadní senátorkou není v žádném příbuzenském vztahu. Profesně se věnuje vzdělávání dospělých. Živí se jako konzultant strategického rozvoje firem v oblasti lidských zdrojů. „Generačně jsem jinde než většina senátorů a senátorek, což vnímám jako výzvu, ale zároveň výhodu. Mám dvě malé děti a potřebujeme, aby v Senátu byla zastoupena i mladší generace, která může svět vidět z trochu jiného úhlu,“ uvedl v tiskové zprávě Pirátů čtyřicetiletý Vítek. Svoboda a přímá demokracie navrhla Jiřího Rokose z Černé Hory. Deníku to řekl poslanec SPD za Blanensko Jan Hrnčíř. „Zatím to ale není definitivní. Jedná se o návrh,“ dodal Hrnčíř. Jídlo, peníze, zdravotnický materiál. V Blansku spustili další sbírky Vlastního kandidáta chtějí nasadit sociální demokraté, hnutí Ano, Starostové a nezávislí i TOP 09. Konkrétní jména, ale ještě ke zveřejnění nemají. Se zástupci občanských demokratů se do úterní uzávěrky nepodařilo spojit. Do senátních voleb na Blanensku naopak přímo nezasáhnou komunisté. Vlastního kandidáta nenasadí. Podle předsedy oblastního výboru Emila Pernici ale jednají o podpoře společného kandidáta s někým jiným. S kým, to nechtěl zatím komentovat. Do volebního obvodu číslo 49 spadá celý okres Blansko, severní část okresu Brno-venkov, ohraničená na západě obcemi Běleč, Ochoz u Tišnova, Lomnice, na jihu obcemi Štěpánovice, Lomnička, Železné, Drásov, Čebín, Moravské Knínice a Vranov. První senátorem za Blanensko se v roce 1996 stal za sociální demokraty tehdejší blanenský starosta Libor Pavlů. Po dvou letech ho vystřídal někdejší lidovecký poslanec a také krátce ministr bez portfeje Stanislav Bělehrádek. V letech 2004 až 2010 působil za občanské demokraty jako senátor na Blanensku podnikatel a starosta Lipůvky Vlastimil Sehnal. V následujících šesti letech ho pak v barvách sociální demokracie vystřídal někdejší reprezentant v silniční cyklistice a olympionik Jozef Regec z Černé Hory. Posledních šest let byla ve zmíněném volebním obvodu senátorkou Jaromíra Vítková z KDU-ČSL. Senátoři na Blanensku Libor Pavlů (1996 – 1998) Stanislav Bělehrádek (1998 – 2004) Vlastimil Sehnal (2004 – 2010) Jozef Regec (2010 – 2016) Jaromíra Vítková (2016 - 2022)

