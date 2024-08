U kanálu s divokými peřejemi tak fandili a drželi palce vodnímu slalomáři Jiřímu Prskavcovi. Medaile tam ale nakonec necinkla. Štěstí blanenská výprava nepřinesla ani při semifinálovém zápase ženské čtyřhry českému tenisovému páru Nosková – Muchová v areálu Roland-Garros. „Už jsme si z legrace říkali, že nosíme smůlu, ale večer se to zlomilo. Vyrazili jsme do českého olympijského domu, kde jsme na obrazovce sledovali úžasný souboj našeho šermířského týmu, který nakonec urval bronz. Atmosféra byla úžasná. A pak přišlo v tenise konečně zlato ve finále smíšené čtyřhry. Fantazie,“ zavzpomínal na úchvatný zážitek sportovní fanoušek.

Na společné focení se mu podařilo ulovit několik sportovních osobností. V mobilu má například snímek s judistou Lukášem Krpálkem, lukostřelkyní Marií Horáčkovou a také bývalým veslařem Ondřejem Synkem. „Toho jsem odchytil u vodního slalomu ve frontě na pití. Slyšel jsem, jak za mnou někdo prosí o společné foto. Tak se otočím, kdo se to se mnou chce vyfotit, a on tam stál Ondra,“ zavtipkoval Hlaváček.

Olympiádu v Paříži si nenechali ujít také fanoušci z Blanenska. | Video: Se souhlasem Bohumila Hlaváčka a Pavla Šmerdy

S rodinou ještě vyrazil do Lille na basketbalový zápas mezi Američany a Portorikem. Vlaky byly obsazené, tak si museli půjčit na více než dvě stě kilometrů dlouhou cestu auto. V dresu USA nastoupily na palubovku největší hvězdy z profesionální NBA v čele s fenomenálním Lebronem Jamesem.

„Byl to mazec, vidět takové borce na vlastní oči, i když jsme seděli na obrovském stadionu až hodně nahoře. Celkově těch několik dní na olympiádě byl obrovský zážitek a atmosféra neskutečná i v okolí sportovišť. Před odletem jsme měli obavy, že budou přísné bezpečnostní kontroly a bude to tak trochu policejní olympiáda. Ale to se nakonec vůbec nepotvrdilo. Vše na pohodu. A že jsme nebyli přímo u žádné české medaile? To mi vůbec nevadí. Ještě když jsem učil, tak jsem dětem říkal, že vyhrát chce i soupeř a vítězství není to nejdůležitější. Někdy se to prostě nepovede. Olympiáda přece není jen o medailích,“ dodal na závěr Hlaváček.

V Paříži ho čekalo navíc jedno příjemné překvapení. Náhodně se tam setkal se svým bývalým kolegou z novin Pavlem Šmerdou z Lysic na Blanensku, který si olympiádu nenechal také ujít. „Bylo to úsměvné setkání. V Blansku na sebe nenarazíme, jak je rok dlouhý a bum, najednou se potkáme na olympiádě daleko od domova. Bylo to velmi milé setkání, popovídali jsme si,“ hlásil s úsměvem Šmerda.

Oproti Hlaváčkovi se už jednalo o třetí olympiádu, kterou navštívil. Před dvaceti lety byl v řeckých Aténách a v roce 2006 pak na zimních hrách v italském Turíně. „Paříž byla na hodně dlouhou dobu prakticky jediná dosažitelná možnost, tak jsem neváhal. Miluju fotbal a hokej, ale olympiáda je ještě vysoko nad tím. Chtěl jsem ji zažít na vlastní kůži,“ řekl sportovní fanoušek, který už má za sebou letos zajímavý čtyřboj.

Kromě olympiády totiž navštívil mistrovství Evropy ve fotbale, které se odehrálo v Německu, fandil na hokejovém mistrovství světa v Praze a nechyběl ani na mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě, „Nejsem materiálně založený člověk a zážitky pro mě mají daleko větší cenu. Na podobných akcích jsou neskutečné emoce a atmosféra. Letenky, vstupenky a také ubytování nestály v Paříži balík, cena byla přijatelná. Byl jsem tam jen na skok,“ poznamenal Šmerda.

V hlavním městě Francie navštívil sportovní stánek Stade de France, šestý největší stadion v Evropě. Při sledování atletických disciplín tam fandilo osmdesát tisíc lidí. „Na to, že ten den byly na programu jen kvalifikace a rozběhy, tak návštěva byla neskutečná. Bylo prakticky vyprodáno. Já chtěl vidět v akci výškařku Míšu Hrubou od nás z Blanenska. Po kvalifikaci jsme se na chvíli potkali a popovídali. Pak jsem byl v olympijském domě a sledoval strhující boj o bronz našich šermířů,“ dodal fanoušek.