Řidič/ka MKD, sk. C nebo C+E Možno i osoba zdravotně znevýhodněná. Profesní průkaz, ŘP sk. C nebo C+E, karta řidiče, psychotesty, zodpovědnost, flexibilita, samostatnost, vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, férové jednání. Výjezdy v pondělí ráno (nebo neděle večer) a návrat v pátek (nebo sobota ráno). Naše kamiony jsou ve výborném technickém stavu, stáří aut max. do 4 let. Vlastníme značky - Volvo, Scania, Renault, pouze plachtové návěsy. Jezdíme převážně: Německo, Slovensko, Česká republika, Rakousko, popř. Belgie, Nizozemí. Sídlíme v novém areálu v Újezdě u Černé Hory. Zaměstnanecké výhody: Možnost zaškolení řidičů, firemní oblečení, příspěvky na pracovní oděv/boty, firemní telefon + neomezený tarif, výhodnější tankování přímo v areálu firmy, 20 dní dovolené, zázemí pro řidiče přímo na firmě (sprchy, wc, kuchyňka), servis a podpora na cestách (nonstop). Nabízíme přátelský kolektiv, pravidelnou výplatu (VŽDY k 15. dni v měsíci), vlastní auto, výbava kamionu: GPS, lednička, nezávislá klimatizace, tankovací karty, mikrovlnka, možnost uvolnění řidiče v případě potřeby k zubaři, lékaři atd. - vše dle dohody. První kontakt telefonicky PO-PÁ 8-16 hod na č. 773738730 nebo na e-mail. adrese: ivona@shtrans.cz 40 000 Kč

