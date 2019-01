Blanensko /ANKETA, AKTUALIZUJEME FOTOGALERII, VIDEO, DISKUTUJTE/ - Velká bouřka se v úterý v pozdně večerních hodinách prohnala Blanenskem. Doprovázel ji silný vítr a ničivé krupobití.

Voda tekla ulicemi, silnice blokovaly spadlé stromy a lidé si museli svítit svíčkami. Na mnoha místech zasahovali hasiči.

„Zásahů bylo v noci strašně moc,“ řekl Zdeněk Krejčí z boskovického Hasičského záchranného sboru. Hasiči pomáhali lidem především odčerpávat vodu ze zatopených sklepů. S vytopenými sklepy se museli potýkat například v boskovické ulici Hybešově, Havlíčkově, Bělské či Otakara Kubína. Na ulici Komenského dosáhla voda ve sklepení domu výšky bezmála dva metry. „Na Jiráskově ulici jsme museli dostávat vodu z obytného domu naproti Krasu,“ doplnil Krejčí.

V Boskovicích však voda neproudila jen přes sklepy. Dostala se i na chodbu ARO v boskovické nemocnice. Zatopená byla opět i problematická ulice Bílkova. „S touto ulicí byly zase potíže, museli jsem tam řešit zatopené bytovky,“ uvedl Krejčí.

„Proteklo tady obrovské množství vody, kanalizace je zjevně poddimenzovaná. V garáži máme kolem třiceti centimetrů vody, před vraty dokonce metr. Padaly kroupy o průměru jeden a půl centimetru,“ uvedl Jaroslav Kuleš, který bydlí v Blansku v ulici Sloupečník.

Voda zasáhla i obec Vanovice. „Hasiči čerpali vodu z jedné hospodářské budovy. Byla zaplavená silnice asi osm set metrů kolem obecního úřadu, na ulicích je bahno. Zničený je taky kilometr silnice ke hřbitovu,“ popsal pohromu starosta Vanovic Petr Dvořáček. Voda prý podle něj přišla z lesa nad obcí.

VIDEO: Extrémní bouřka v Rájci-Jestřebí

S následky bouřky se potýkaly další mnohé obce na Blanensku. Prudký déšť s kroupy ničil třeba v Jedovnicích, v obcích Kotvrdovice či Senetářov. „Voda odnášela půdu z polí a po silnici se valil hnědý potok,“ informoval muž z Jedovnic. V Senetářově nefungoval, jako v mnoha místech na Blanensku proud ani telefony některých mobilních operátorů. ,,Padaly obrovské kroupy, vypadalo to jako by měl přijít konec světa. Celou zahrádku máme pod vodou,“ uvedla žena ze Senetářova. S hrůznou bouřkou bojovali i lidé z vesnic na opačné straně od Blanska. V Bořitově stála voda na silnici, na zahradách bylo po kotníky vody a zvedly se hladiny obou bořitovských potoků. V Rájci-Jestřebí museli hasiči odklízet strom u potoka Sloupečník. Dešťový příval řádil také v Blansku. Například na Bezručově ulici hasiči odklízeli vodu ze zaplaveného suterénu bývalé autoškoly. OBLAHA NAD BLANENSKEM V DOBĚ BOUŘE



#nahled|https://g.denik.cz/67/4a/radarove_mereni_obloha_prutrz_blansko_denik_flash_big.jpg|https://g.denik.cz/67/4a/radarove_mereni_obloha_prutrz_blansko.jpg|Radarové měření. Bouře nad Blanenskem# „Velký vítr rozjel po ulici dva odpadkové kontejnery, naštěstí nenarazily do žádného ze zaparkovaných aut,“ řekl muž z blanenské části Podlesí. Zároveň dodal, že jim voda natekla balkónovými dveřmi do bytu, který je až ve třetím patře. Hrozivá bouřka nepřinesla jen problémy s vodou. Smršť doprovázel silný vítr, který shazoval stromy a větve na silnice na Blanensku. Dva stromy včera večer zatarasily vozovku v letovickém Chlumu. K jejich odstranění vyjeli hasiči z Velkých Opatovic. „V Letovicích řádila strašná bouřka, kterou provázel vítr a kroupy. V některých částech města vypadl i elektrický proud,“ řekl Petr Švancara z Letovic. Další spadlý strom zacpal včera chodník v obci Svitávka na Blanensku. O jeho odklid se postarali boskovičtí hasiči. „Vyjížděli jsme především kvůli záplavám na silnicích,“ informoval Miloš Bažant, šéf blanenských silničářů. Voda se držela hlavně v místech, kde je silnice zvlněna, například v Boskovicích. „Jinak jsme dále řešili odstranění větví shozených silným větrem na silnice,“ dodal Bažant. V Boskovicích žádné stromy při včerejší bouřce nepadaly. „ Ale čtyři stromy musíme pokácet. Jsou nakloněné a hrozí riziko, že by spadly,“ uvedla referentka správy zeleně Lucie Chloupková. Včerejší večerní bouřka byla jedna z nejsilnějších, která v posledních letech zasáhla Blanensko. „Déšť dosáhl takové intenzity, že nebylo vidět ani na sto metrů. Bouřka přišla ve dvou vlnách, obě provázely kroupy. Když ustávala, viděl jsem mezi mraky až padesát blesků za minutu,“ uvedl Michal Koupý z Blanska, který se dlouhá léta věnuje meteorologii.

ÚTERNÍ BOUŘKA OČIMA ČTENÁŘŮ BLANENSKÉHO DENÍKU



Zpráva z Řícmanic

Kamil Kyzlink-jednatel Kolejová o.s.,

U nás v obci Řícmanice byla vidět pouze žlutošedomodrá obloha, pár blesků a po dobu asi hodiny se ozývalo slabé jakoby vzdálené dunění hromů.Poté se spustil déšť střední síly, ale žádné škody nenapáchal, ani jsme neměli výpadek dodávky el.energie, ani moc silný vítr.

Re: Zpráva z Řícmanic

méďa,

No u nás to teda bylo šílené. Úplně zajímavě žlutozelená oblaha, úplně ji vystihují fotky redaktorky. Nic tak hroznýho jsem už dlouho neviděl. Kroupy nám rozmlátily skleník, a ve sklepě máme všude vodu. To ani nemluvím záhonkách na zahradě. Úplná potopa a všechno zničené. Všude jen voda a kroupy.

Z Bořitova

Petra,

V Bořitově se to taky solidně přehnalo. Na zahradách skoro po kotníky vody a samo, že se zvedly i hladiny obou potoků, které nám tudy tečou. Na silnici se voda pořád drží. Předpokládám, že i tady máme zatopené sklepy. Blesky jsou dokonce vidět i teď - před půlnocí.

Rájec-Jestřebí pod vodou

Jan Perout,

Před devátou večerní postihla město Rájec-Jestřebí ničivá průtrž mračen - více na www.rajec-tv.cz !

Vavřinec

Petr,

Ve Vavřinci přišla napřed vichřice, a po té průtrž. Vítr chvílemi honil déšť, tak že pršelo vodorovně. Krup nebylo tolik. Atmosféra byla podobná, jako na prvním snímku galerie paní redaktorky Winklerové. Zelená obloha nebyla. Je to zvláštní jev a říká se, že když je zelená obloha při bouřce, značí to silné krupobití. Musí ale do ní svítit sluneční světlo, což v Blansku patrně nastalo., že byla podsvícena od západu. P.

Blansko, Podlesí

Petr,

U nás na Podlesí oživly za bouřky dva kontejnery na odpadky a rozhodly se vydat na několikametrovou pouť po silnici. Po více jak deseti metrech si to rozmyslely a zůstaly stát uprostřed silnice, aby tak zabránily projet komukoliv, kdo byl rychlejší než oni. Naštěstí se jejich putování mezi všudypřítomnými zaparkovanými vozy obešlo bez kolize. Jen co liják trochu povolil, objevila se jedna dobrá duše a kontejnery odtáhla zpět na jejich původní bezpečné místo. Nikdy bych nevěřil tomu, že lze vyplavit místnost v bytovém domě, navíc ve třetím patře nad zemí. Nicméně včera večer se to bouřce podařilo a balkónovými dvěřmi, které v místech u prahu opravdu netěsní jen trochu, nám to v kuchyni udělalo slušnou louži.

Jedovnice

Petr,

SIlný déš´T, kroupy, blesky byly vidět do půlnosi, voda brala i půdu z polí a po silnici se tak valil hnědý potok.

Re: Jedovnice

Broněk,

byla to hrůza.silný dešt, kroupy, stromy jsou zničené,všude naplavené bahno z polí

Síla krup

Marie,

Toto je až kuriozní příspěvek,ale chci jen poukázat na to,jak rychlostí letu kroupy nabírají na síle.Nepadaly nějak extrémě velké,ale ze sítí na okně proti létajícímu hmyzu máme řešeto s až centimetrovými dírami.



Jedovnice

Ondra,

No tak tady to bylo fakt kruty proste vsecho znicene

TJ ČKD

MICHAL,

Voda se dostala také do sportovního areálu TJ ČKD Blansko, zaplavila šatny, chodbu, vnikla dokonce na palubovku a do kuželny

ostrov

vajckorn,

kroupy ne, obloha zajímavá, vody spousta. prset takhle déle, tak myslim že by bylo vymalovaný…