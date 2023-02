Na týdenní expedici za dobrodružstvím je čeká štreka čtyři a půl tisíce kilometrů za volantem bezmála padesát let staré Škody 100. A Deník Rovnost bude u toho. „Cesta je pro nás cíl. Platí to na všech našich výpravách. Naposledy jsme před několika lety vyrazili ve starých škodovkách za polární září do Finska a bylo to skvělé. Už je na čase opět něco podniknout. I když tentokrát pojede jen jednou auto, věřím, že to bude zase super. Na Estonsko jsme měli políčeno už při minulé výpravě na sever. Je tam nádherná příroda,“ řekl krátce před odjezdem šestatřicetiletý Jan Černý, který se živí jako automechanik.