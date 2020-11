„Tradiční celodenní jarmark spojený s rozsvěcením stromu se v pátek kvůli vládním nařízením uskutečnit nemůže. Kulturní středisko města Blanska ale chystá malá překvapení na všechny adventní soboty, 28. listopadu se spojí i s rozsvícením vánočního stromu. K vidění vše bude on-line,“ informovala mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Mohutný strom rostl poblíž cesty Pokojná. Lesníci měli pro Blansko vytipováno zhruba osm stromů. „Někdo by si mohl myslet, že kácet takhle hezky vzrostlou jedličku na Vánoce je škoda. My se ale i vánoční strom snažíme vybírat tak, aby nedošlo k ekologické škodě na porostu. Tahle jedle rostla u cesty a dřív nebo později bychom ji museli pokácet. Kvůli tomu, že by zasahovala do míst lesnických svozů,“ uvedl na webu města Blanska zástupce vedoucího polesí Habrůvka Školního lesního podniku Křtiny Jakub Pokorný.

Bar U Stromku začne podle blanenské mluvčí fungovat od této soboty přes výdejní okénka. V nich bude možné zakoupit na cestu nebo přímo domů hygienicky balené horké nápoje, grilované domácí klobásy, oštěpok nebo polévku. „I letos navíc půjdou dvě koruny z každého nápoje jako příspěvek na psí útulek města Blanska.