Otevřeno. Blanenské infocentrum už funguje v běžném provozu

V červnu ve všední dny otevřeno od devíti hodin ráno do šesti do večera. V sobotu pak dopoledne od devíti do dvanácti hodin bez polední přestávky. Blanenská informační kancelář Blanka v Rožmitálově ulici už má od začátku týdne běžnou otevírací dobu.

Pracovnice informační kanceláře Blanka. | Foto: archiv Města Blansko