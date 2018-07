Blanenské Gulášobraní: utkalo se jedenáct týmů. U diváků zvítězili nováčci

Blansko – Vůně ohně, který zatápí pod kotly. V těch pomalu probublává guláš. Každý z jedenácti týmů chce zvítězit. Speciální přísady se tají. Týmy jsou přesvědčeny, že ten jejich guláš je nejlepší. V sobotu se v zámeckém parku Blanenští sešli na tradičním Gulášobraní.

Lenku Skotákovou a její SkotyMoto tým do souboje o nejlepší guláš přivedla soutěživost. „Chceme vyhrát a všechny porazit. Máme fantastický recept. Samozřejmě jde i o to být tu a užít si legraci,“ uvádí Skotáková za svůj tým, který se na Gulášobraní přihlásil poprvé.



O titul nejlepší guláš bojuje jedenáct týmů. Ráno všichni rozdělali oheň pod svými kotlíky a pustili se do vaření. Moderování akce se ujala dětská cvičitelka Aneta Kuklínková. Kromě toho má na starost i program, do kterého zapojila finalistky soutěže Dívka České republiky a Princezna České republiky. „Myslím si, že je tím akce oživená. Dopoledne jsme měli soutěž pro dospělé, která byla inspirovaná pořadem Pět proti pěti,“ vyzdvihuje část programu moderátorka.

Ručička hodinek se blíží ke druhé odpoledne. Týmy mají dovařeno, guláše jsou hotové, porota s návštěvníky se pouští do ochutnávání. Tvoří se fronta u okénka, kde organizátoři prodávají ochutnávkovou misku a hodnotící tabulku. Dalibor Krásný se na akci vydal až z Vyškova. „Doporučili mi to kamarádi, kteří tu byli minulý rok a hrozně si to pochvalovali. Ochutnávám první guláš, na můj vkus mě zatím nějak nenadchl. Přijde mi dost slaný,“ říká Krásný.



Zatímco lidé hodnotí výtvory jednotlivých týmů, Kuklínková spolu s finalistkami soutěží krásy baví zbytek účastníků. Dívky si pro Blanenské přichystaly vystoupení. Nechybí ani pohybové aktivity pro děti. „Dceři se tu líbí. Zatancovala si. Skákací hrad je největší lákadlo. Zámecký park je ideální, protože je tu hodně stínu i v tom horku. Guláš jsem si nedala kvůli vedru,“ vysvětluje návštěvnice Zuzana Šandová.



SkotyMoto týmu se zápal pro výhru vyplácí. Rodinný tým motorkářů přebírá cenu za nejlepší guláš od diváků. „S vařením kotlíkového guláše jsme neměli žádné zkušenosti. Ale zvládli jsme to. Příští rok jdeme zase,“ říká Lenka Skotáková.



Od poroty si první místo vysloužil Rumcajs tým. Podle cvičitelky Kuklínkové je akce čím dál vyhledávanější. „Soutěžilo jedenáct týmů. Je vidět, že je o Gulášobraní větší zájem,“ uvádí žena.

ADÉLA FORMÁNKOVÁ