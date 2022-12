Blanenská stavba století. Ze země i ze vzduchu, krok za krokem

/VIDEO/ Dva kruhové objezdy, na každém konci jeden. Ocelový oblouk dlouhý přes sedmasedmdesát metrů. Celková délka nosné konstrukce bezmála 160 metrů. Výška mostu nad terénem je devět metrů, výška oblouku pak dvanáct metrů. To je v číslech nový silniční most, který spojuje průtah Blanskem a část Staré Blansko. Vede přes železnici a řeku Svitavu. V galerii Deníku Rovnost si můžete prohlédnout stavbu století, jak most místní nazývají, krok za krokem. Město Blansko redakci poskytlo také časosběrná videa ze stavby jedné z okružních křižovatek v ulici Svitavská a výsuvu ocelové konstrukce. Nevšední snímky z ptačí perspektivy pak dodal motorový paraglidista Petr Buchta.

Časosběrné video ze stavby silničního mostu přes železnici a řeku Svitavu v Blansku | Video: Město Blansko