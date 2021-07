„Po vybudování se přehrada a rekreační oblast rychle staly vyhledávaným a oblíbeným místem. I pro Brňáky, kterých na Palavu jezdilo velké množství. Já se v té době zrovna učil v Metře a s partou kamarádu jsme tam samozřejmě v létě chodili. To bylo naše Eldorádo. Mám na to krásné vzpomínky. O víkendu ale nebylo u vody k hnutí, lepší koupání bylo přes týden,“ řekl Deníku jeden z místních Karel Kaláb.

Než se dělníci pustili do stavby nádrže, byly v této části Blanska pole, zahrada, myslivna a kamenitá cesta. „Jako děti jsme tam jezdili na saních. Když se rozhodlo, že se vybuduje rekreační oblast, myslím, že většina místních byla pro,“ dodal devětašedesátiletý muž.

Vodní dílo se stavělo v letech 1968 až 1971. Po dokončení byla největší hloubka v nádrži osm metrů a měla plochu 1,5 hektaru. Zadržovala bezmála půl milionu kubíků vody. Počítalo se s kapacitou tří tisíc návštěvníků. Stala se i rybářských revírem. „Přes značné obtíže se ještě před slavnostním otevřením podařilo získat lovné kapry, takže nádrž bude moci být využívána ke sportovnímu rybaření,“ stojí v kronice města Blanska.

Ještě před dokončením pomohla už téměř hotová nádrž v srpnu 1970 zachytit přívaly vody. Po silné bouři se totiž nad ní mezi Těchovem a Obůrkou protrhla hráz rybníka. „Koncem srpna se tehdy nad krajem strhla bouře, která neměla v Těchově pamětníka. Trvala asi tři a půl hodiny. Po celou dobu bez ustání velmi hustě pršelo, takže voda v několika minutách stála na polích, jako by pole byla jedinou hladinou rybníka. Pak se voda dala do pohybu a brala vše, co jí přišlo do cesty. Vzala sebou i hráz rybníka mezi Těchovem a Obůrkou,“ uvedl jeden z místních Josef Vylášek.

Po dokončení nádrže Palava nechybělo na břehu molo, skluzavky a skokanský můstek. Mělkou část dna vysypali dělníci oblázky a pískem, postavili převlékací boxy. „Kolem vody vznikly také travnaté pláže a jedna písečná. Koncem sedmdesátých let tam přibyl ještě minigolf se zázemím a lyžařský vlek,“ přiblížil historii této lokality před časem tehdejší pracovník blanenského muzea Jindřich Čeladín. V osmdesátých letech Blanenští odhadovali hodnotu díla na víc jak dvacet milionů korun československých.

V roce 2009 byla nádrž bez vody. Těžká technika odvezla tuny sedimentů, které se do ní potokem dostaly z nedalekých polí a chatové oblasti. Dělníci také vyztužili břehy betonovým okrajem a opravili zábradlí. Vše tehdy stálo kolem deseti milionů korun. Vypuštěná byla Palava i koncem loňského roku kvůli opravě poškozené potrubí v hrázi. Dělníci při ní použili přes čtyřicet metrů dlouhý speciální rukávec napuštěný pryskyřicí. V potrubí zatvrdl a zpevnil poškozené úseky. Opravy stály necelého půl milionu korun.

Hlavně začátkem léta bývá přehrada v obležení. Řadě návštěvníkům však vadí zchátralé toalety a také minigolf. „Po odbahnění se kvalita vody v přehradě hodně zvedla. Vydrží čistá déle, pak už je to trošku horší. Připadne mi, že se tam lidé po letech opět vracejí ve větších počtech. Škoda jen, že část zázemí je v takovém stavu jakém je. Jedná se o velmi atraktivní lokalitu a například minigolf by si opravu zasloužil,“ dodal Karel Kaláb.

Podle blanenského starosty Jiřího Crhy město plánuje na etapy rozsáhlé úpravy rekreační oblasti. Oslovilo Ústav zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Brno. Tamní studenti začali pracovat na krajinářské koncepci přehrady a jejího okolí. „Část prací jsme chtěli udělat už letos. Uvidíme, jak se to podaří časově. Případně se to přesune na příští rok,“ řekl Crha.

Blanenští chtějí, aby v rekreační oblasti došlo k úpravám a opravám stávajícího vybavení, rozšíření herních prvků a vytvoření naučných stezek pro nejmenší děti. Dále pak ke sjednocení mobiliáře, doplnění laviček, odpadkových košů a dalších vhodných prvků včetně například stojanů na kola. Ve hře je i gril pro veřejnost nebo velké ohniště. Do diskuze zapojili i veřenost. „Rozšířit by se mělo využití vodní plochy, úpravy by se měly dotknout také areálu minigolfu. Věříme v určitou kreativitu studentů, kteří by měli navrhnout také nové způsoby využití této oblasti,“ uvedla nedávno Petra Skotáková z odboru správy a rozvoje města.