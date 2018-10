Blanenská ČSSD propadla, rekordní volební účast zaznamenaly Tasovice

Blanensko – Po dvou volebních dnech je hotovo. Hlasy sečteny, zastupitelé obcí jsou zvoleni. V řadách obcí se však jednalo jen o první kolo. Kdo obsadí klíčové posty, se ukáže až v příštích dnech.

K volbám v regionu přišlo 54,94 procenta voličů. To je srovnatelné číslo s minulými volbami. Rekordní účastí se mohou pochlubit stejně jako před čtyřmi lety v Tasovicích. Volit tam přišlo 52 z 57 oprávněných voličů, což je 91,23 procenta.

Volby se v regionu odehrály podle policistů i úředníků v poklidném duchu. „Nemáme hlášené nějaké narušení veřejného pořádku,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Výsledky voleb

Blansko

volební účast: 45,77 %

počet volených zastupitelů: 25

počet mandátů/zvolení zastupitelé:

ODS (5) – Jiří Crha, Zdeněk Grünwald, Pavel Langr, Jana Novotná, Vladimíra Danihelková

ANO 2011 (5) – Lenka Dražilová, Pavel Blata, Pavel Matuška, Jan Nečas, Jiří Míšenský

KDU – ČSL (4) – Josef Kupčík, Jaroslava Pořízková, Jan Pořízek, Milan Stojanov

ČSSD (3) – Ivo Polák, Miroslav Starý, Michal Souček

Volba pro město s podporou STAN (3) – Jaromír Roučka, Radek Šinkora, Ivo Stejskal

KSČM (3) – Emil Pernica, Stanislav Navrkal, Natálie Novotná

Piráti (1) – Zbyněk Pokorný

SPD (1) - Jan Hrnčíř



Boskovice

volební účast: 48,16 %

počet volených zastupitelů: 27

počet mandátů/zvolení zastupitelé:

ODS (6) – Jaroslav Dohnálek, Miroslav Klíma, Vladimír Ochmanský, Jan Machač, Radek Stříž, Karel Tlamka

ČSSD (4) – Petr Malach, Hana Nedomová, Karel Ošleješek, Milan Janáč

ANO 2011 (4) Lukáš Holík, Petr Axman, Martina Přichystalová, Pavel Schwarzer

KDU – ČSL (3) – Dagmar Hamalová, Jaromíra Vítková, Tomáš Pléha

Piráti (3) – Kristýna Znamenáčková, Radek Šamšula, Jan Nádvorník

STAN a Sportovci Boskovice (2) – Radek Mazáč, Jiří Pevný

Volba pro Boskovice s podporou TOP 09 (2) – Pavel Vlach, Dominik Božek

KSČM (2) – Vladimír Farský, Josef Opatřil (KSČM)

Boskováci (1) – Jaroslav Oldřich

V převážné většině obcí obsadila tamní zastupitelstva různá sdružení nezávislých kandidátů. A jak to dopadlo ve dvou největších městech?

Vítěz předchozích voleb ČSSD tentokrát v Blansku příliš neuspěla. Získala jen tři mandáty, o čtyři méně než minule. Pět jich má ODS a také opoziční ANO 2011.

Dosavadní letitá koalice ODS, ČSSD, KDU-ČSL a Volby pro město však má zdá se stále silnou pozici v patnácti mandátech z pětadvaceti. „Osobně si teď krátce po volbách myslím, že dosavadní koalice pojede dál. Jen si starosta s místostarostou prohodí posty. A my s ANO zůstaneme v opozici. To je můj názor,“ řekl lídr blanenských komunistů Emil Pernica.

Podle dosavadního starosty Ivo Poláka (ČSSD) výsledky v Blansku odrážejí celorepublikovou pozici sociálních demokratů. „Čekal jsem že budeme mít čtyři křesla, máme tři. Teď budou následovat povolební vyjednávání. K tomu se zatím nebudu vyjadřovat, protože je to otázka příštích dní,“ řekl Polák.

V Boskovicích získala v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu šest křesel vítězná ODS. Ta byla čtyři roky v opozici. Vládnoucí ČSSD má čtyři křesla, stejně jako dosavadní koaliční partneři ANO 2011. Lidovci tři. Piráti při své první kandidatuře získali tři mandáty. O jeden mandát si pohoršila TOP 09 a Sportovci Boskovice. Nyní mají jen po dvou křeslech.

Volby v Boskovicích nevynechali manželé Rosenbergovi. „Komunální volby nás zajímají, abychom věděli, jaké máme zastupitele, na koho se máme obrátit, co pro nás pro občany udělají. Volím tak, že si přečtu programy, co přijdou do schránky a zjistím, co udělají pro lidi. Hledám také osobnosti. Nevolil jsem stejně jako před čtyřmi roky,“ vysvětlil Josef Rosenberg.

Nejlepší volební zpravodajství z vašeho okresu, kompletní výsledky všech obcí, vizitky zastupitelů okresního města, analýzy možných koalic. To vše nejpodrobněji a nejkvalitněji v pondělním vydání Deníku Rovnost.

Letos se volby nekonaly ve dvou obcích v okrese Blansko. Kandidátku nesestavili v Lipovci a také v Dlouhé Lhotě. K urnám tam lidé půjdou až 26. ledna.