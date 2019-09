Blanenská charita chystá sbírku oblečení a potřeb pro školáky

Blanensko – Pracovníci Oblastní charity Blansko organizují další veřejnou sbírku. Oblečení a také školních potřeb. Sbírka se koná ve středu 11. září. Věci mohou zájemci nosit v Blansku na Jasanovou ulici vedle nábytku Nejči, na Starou Fabriku a na faru a v Boskovicích do Betany. Dále v Doubravici nad Svitavou do Pěkné modré, v Olešnici do chráněného bydlení a v Adamově do Zlaté zastávky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Konkrétní časy sběru najdou lidé na stránkách charity. „Budeme rádi hlavně za podzimní oblečení pro děti i dospělé a za elektroniku. Například ledničky, pračky, rychlovarné konvice. Potřebujeme věci, které využijí klienti charity a sociálně slabí lidé z regionu do běžných domácností,“ informoval pracovník charity František Jahoda. Dodal, že vzhledem k tomu, že začíná školní rok, uvítají také aktovky, pouzdra a další potřeby pro školáky. Rostou, radují se houbaři. Neotrvate se, nabádají lékaři Přečíst článek ›

Autor: Jan Charvát