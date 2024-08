Dodal, že po zákazu vstupu do lesa by se mohly na podzim otevřít některé úseky stezek, které jsou nejblíže kempu u jedovnického rybníka Olšovce. Zbylé trasy se podaří zprovoznit až příští rok.

„V závěru sezony, už bývá horší počasí. Ze zkušenosti víme, že se jezdí tak tři týdny v říjnu a hotovo. Chceme se maximálně soustředit na to, abychom do příští sezony traily zrekonstruovali a do příští sezony byly nachystané. Dát je do lepšího stavu, než byly předtím. Aby lépe odváděly vodu a nevyžadovaly tak častou a nákladnou údržbu,“ dodal Vaněk s tím, že rekonstrukci a úpravy stezek musí projednat s lesníky.

Takto vypadal les mezi Bukovinou a Jedovnicemi po červnové bouřce. V této lokalitě vedou oblíbené singletrailové stezky. | Video: Se souhlasem Leoše Koudelky

Ti v této oblasti postupně odklízejí popadané a poškozené stromy. Ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Tomáš Vrška uvedl, že jsou se spolkem v kontaktu, ale konkrétní rozsah oprav a případných úprav stezek ještě neřešili.

„V této lokalitě stále probíhá kalamitní těžba. Jedeme naplno, nemáme důvod nic zdržovat. S provozovateli trailů jsme domluvení, že jakmile bude některý z úseků bezpečný a odtěžený, můžou se svou technikou nastoupit a pustit se do opravy stezek. Každé místo v terénu je ale specifické a záleží na tom, jak se k němu naše technika dostane a jak rychle zvládneme stromy zpracovat. Těžko se to časově odhaduje,“ řekl Vrška.

Smlouva s lesníky potažmo Mendelovou univerzitou v Brně, pod kterou křtinský podnik patří, končí provozovatelům terénních cyklistických stezek příští rok v listopadu. O dalším provozu trailů budou teprve jednat. Jedovnické stezky fungují devět let. Návštěvníci mají k dispozici tři okruhy v délce přes osmadvacet kilometrů. Stejné projekt pak zaštiťuje traily v Mariánském údolí na okraji Brna, kde jsou v lese upraveny také tři okruhy o celkové délce přes šestadvacet kilometrů.