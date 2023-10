Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy už železničáři provoz podle zmíněného požadavku upravili. „Tak, aby v případech, kdy to provozní situace umožňuje, byl u vlaků ze směru od Brna zajištěný příjezd na první nástupiště. Požadovaná změna přibližně o minutu prodloužila jízdní doby. S tímto požadavkem pak bude konstruována i staniční technologie pro období platnosti nového jízdního řádu na následující rok,“ sdělil v pondělí Gavenda.

Novinku řada cestujících vítá. Zároveň ale upozorňují, že je to jen drobná náplast na palčivější ránu, které se tohoto frekventovaného místa týká. Na hlavním vlakovém nádražní ve dvacetitisícovém městě totiž stále chybí bezbariérový přístup na třetí nástupiště. „Že budou osobní vlaky na Letovice stavět u prvního nástupiště? Dobře, ale někdo už by měl konečně vyřešit bezbariérový přístup na vzdálenější perón. Zdolávat strmé schodiště v podchodu je pro starší lidi a maminky s kočárky peklo. Pak spousta cestujících riskuje a chodí načerno přes koleje po služebním přechodu. A rizikové situace jsou zde na denním pořádku,“ uvedl jeden z cestujících, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho zná.

Cestující hazardují se životem

O problematickém přecházení a absenci bezbariérového přístupu na třetí nástupiště už Deník Rovnost opakovaně informoval. Načerno tam přes služební přechod chodí desítky lidí denně. V teplých měsících pak značná část z nich však nemíří k vlakům, ale do zatopeného soukromého lomu u trati. Cestujících hazardujících se životem je i tak stále dost. Někteří tvrdí, že riskují vědomě kvůli chybějícímu bezbariérovému přístupu.

Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda připustil, že směrování osobních vlaků od Brna výhradně na první nástupiště je z důvodu soustavného přecházení na ostatní nástupiště v místech veřejnosti nepřístupných. „Stížnosti na tento stav od cestujících zaznamenáváme. Víme, že Správa železnic připravuje rekonstrukci podobných nádraží. Za nás s tím nic moc dělat nemůžeme,“ sdělil za koordinátora krajské integrované dopravy mluvčí společnosti Kordis Květoslav Havlík.

Situace je podle železničářů už za hranou. Správa železnic v současnosti uvažuje o zabezpečení přechodu a mechanických zábranách. „Opatření technického a elektronického charakteru se připravují a projednávají s městem a Českými dráhami jako vlastníkem pozemků. Předpoklad realizace je příští rok," informovali nedávno železničáři. Chystaná opatření však blíže neupřesnili.

Samotná modernizace stanice by pak přišla podle prvotních informací odhadem na minimálně sto milionů korun. „Myslím si, že by problém vyřešilo vybudování dvou výtahů v současném podchodu. A pak nějaká elektronická mechanická zábrana na služebním přechodu. Ta však bez výtahů z mého pohledu postrádá smysl. Jako město se o zřízení bezbariérového přístupu na vzdálenější nástupiště snažíme se Správou železnic bavit, ale je to dost nákladné řešení a běh na dlouhou trať,“ dodal radní Jan Nečas.