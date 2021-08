Podle všeho přijde na bezmála 34 milionů korun. Téměř 25 milionů z této částky pokryjí dotace. Žádost už nedávno schválil výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. „Cena mi přijde vysoká. Neumím ji ale okomentovat. Vzešla z projektové dokumentace. Stezka povede přes potok a bude potřeba například vybudovat novou lávku. Nyní připravujeme výběrové řízení na stavební firmu,“ řekla Deníku starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

S výstavbou stezky se počítá příští rok na jaře a dohromady obě města vyjde zhruba na devět milionů korun. Podle Gerbrichové krátkou vzdálenost mezi Velkými Opatovicemi a Jevíčkem využívá hodně lidí.

Na kolech však cestují po rušné silnici druhé třídy, která není v dobrém stavu. To se má nyní změnit. „Ještě by to chtělo nějaké traily v lese a bude to super. Už se těším na kole bezpečně do práce a zpět,“ okomentoval projekt na sociální síti jeden z místních Aleš Kovář.