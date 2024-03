Vyhodnotila problematické situace a navrhla řešení. „Do programu Bezpečně do škol jsme se zapojili velice rádi. Vzhledem k tomu, že vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, je naším prvořadým úkolem zajistit žákům bezpečnou cestu do školy a ze školy,” uvedla ředitelka školy Jana Bousková.

Stojí v ulici Štefánikova. „Někteří řidiči jezdí po městě hodně rychle. V ranní špičce to občas také dost dlouho trvá, než nás pustí na přechod a mám strach, že pak přijdu pozdě. V ulici kousek od školy je velmi hustý provoz a jezdí tam spousta nákladních aut. Není to tam moc bezpečné,“ řekla Deníku jedna z tamních školaček.

Školáci s učiteli a zástupci agentury pro veřejné inovace JINAG předali studii tento týden vedení Boskovic. „V kraji jsme oslovili téměř pět stovek škol. Zhruba sto padesát jich označilo dopravu a cestu dětí do školy jako velké téma. Velmi aktuální je právě v Boskovicích, kde k němu vybraná škola přistupuje velmi aktivně a snaží se ho se zástupci města řešit,“ řekl za agenturu k projektu Bezpečně do škol Jan Tichý.

Chybějící přechody

Studie se zaměřila na křižovatky v ulicích Štefánikova a Bedřicha Smetana, křížení Havlíčkovy a Štefánikovy ulice. Věnovala se také rušnému dopravnímu uzlu Havlíčkova – Sokolská. V prvním kroku děti kreslily do mapy trasy, kterými pravidelně chodí do školy, a označovaly místa, kde se cítí ohroženy.

Žáci z Boskovic předali na radnici dopravní studii.Zdroj: Se souhlasem agentury pro veřejné inovace JINAGNásledoval monitoring dopravy, během kterého děti spolu s učiteli a dopravními inženýry zaznamenávaly dopravní přestupky a další problematické jevy. „Smyslem samotného projektu v Boskovicích bylo nejen nalézt efektivní řešení, ale také šířit osvětu a zapojit do akce všechny zúčastněné strany. Školáci, rodiče, zástupci školy a města i dopravní experti a policie – všichni měli společný cíl a to zajistit dětem bezpečné a pohodlné cesty do školy,“ nastínil přípravu studie Tichý.

Dodal, že získaná data pomohla k vytvoření dopravní studie a následnému návrhu konkrétních opatření. Mezi ta, která se dají realizovat v horizontu jednoho roku, patří například snížení rychlosti nebo vybudování parkovacích míst K+R.

Dlouhodobá vize zahrnuje úpravy křižovatek, zřízení přechodů a celkové zklidnění dopravy. „O tom, že v mapovaném území je problém s dopravou, víme. Je potřeba ji v této části Boskovic zklidnit a zpomalit. Studie to potvrdila a jsme rádi, že se do projektu Boskovičtí mohli zapojit. Situaci chceme řešit. Některá navrhovaná řešení se dají zvládnout v krátkém čase, jiná si vyžádají projektovou dokumentaci, stavební povolení a budou finančně náročnější,“ sdělil boskovický místostarosta Lukáš Holík.

Okružní křižovatka

V první lokalitě se jako velký problém ukázala na rychlost vozidel, chybějící přechody, chodník a parkování u školy. Navrhla například snížení rychlosti na třicet kilometrů v hodině, zúžení silnice nebo doplnění chybějícího chodníku.

Ve druhé pak opět chybějící přechody a vyšší intenzita dopravy. Ta je velmi vysoká také na jednom z nejrušnějších míst v Boskovicích, křižovatce ulic Havlíčkova a Sokolská. Už předchozí vedení Boskovic v součinnosti s krajskými úředníky a Svazkem vodovodů a kanalizací tam plánovalo u pošty okružní křižovatku. Kdy se začne realizovat zatím není jasné. „Projekt je už delší dobu na kraji,“ sdělila k aktuálnímu stavu boskovická starostka Jana Syrovátková.

Zástupci města se snaží řešit dopravní problémy i v jiných částech města. Aktuálně nechávají zpracovat studii na rekonstrukci ulice Lidická, části náměstí 9. května a prostoru mezi tamní základní uměleckou školou a základní školou. Má být bezpečnější zejména pro děti a ne jen o autech. „Řešíme fungování celého prostoru včetně autobusových zastávek a chceme tam zřídit také jízdní pruh pro cyklisty,“ upřesnila Syrovátková.

Žáci z Boskovic předali na radnici dopravní studii.Zdroj: Deník/Jan Charvát

S rekonstrukcí ulice Lidická souvisí také oprava vodohospodářské infrastruktury, ke které už Svazek vodovodů a kanalizací města a obcí připravuje projektovou dokumentaci. Začátek prací předpokládají Boskovičtí až v roce 2025.

Ke zklidnění dopravy v Boskovicích má přispět také úsekové měření rychlosti projíždějících vozidel. Městští policisté nedávno vytipovali několik ulic, kde řidiči překračují povolenou rychlost jako na běžícím pásu.

Do radarů má město v letošním rozpočtu vyčleněny čtyři miliony korun a slibuje si od něj zklidnění dopravy v centru. „Loni v srpnu město koupilo strážníkům nový přenosný radar. Při čtyřiceti měřeních zjistili přes dvě stě šedesát přestupků překročení povolené rychlosti. Některá auta přitom jela v centru města o více než čtyřicet kilometrů v hodině rychleji, než mohla,“ sdělila již dříve mluvčí boskovické radnice Martina Vašková.

A ve kterých ulicích Boskovičtí úsekové měření plánují? Jsou to ulice Sokolská, Dukelská, Sušilova a Lidická. Jedná se o úseky s větší nehodovostí, v blízkosti škol, přechodů a autobusových zastávek. „Tato místa byla vytipována jako lokality s nejčastějším a nejvyšším překročením nejvyšší dovolené rychlosti a častou nehodovostí. Pořizovací náklady se dělí na dvě základní části. Na náklady za technickou úpravu místa, kde bude zařízení k měření rychlosti umístěno a na náklady za samotné zařízení. Letos je v rozpočtu vyčlenená částka ve výši čtyři miliony korun na pořízení nových rychloměrů,“ dodala Vašková.