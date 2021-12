Bez nasazeného respirátoru i nanoroušky přistoupil cestující do autobusu v brněnských Židenicích. Ochranu úst si nechtěl nasadit ani přes opakované výzvy strážníků, a tak jej pobídli, aby s nimi na další zastávce vystoupil. „Devětadvacetiletý muž argumentoval tím, že se nehodlá omezovat a zdůraznil, že vládní nařízení ho vůbec nezajímají,“ sdělila k případu z konce listopadu mluvčí strážníků Markéta Skřivánková. Muž bude své chování vysvětlovat ve správním řízení.

Brněnští strážníci se na dodržování vládních opatření zaměřují při svých běžných pochůzkách. V podzimních měsících začali pociťovat, že vůle obyvatel dodržovat je stále více polevuje. „Zvyšuje se i počet volajících, kteří na nedodržování vládních opatření upozorňují. Často nás kontaktují také řidiči městské hromadné dopravy, ostraha obchodních domů či zdravotníci,“ přiblížila Skřivánková.

Městští policisté obdrželi v posledních dnech i oznámení týkající se porušení omezené otevírací doby restaurace. Volající kolem jedenácté hodiny večerní upozornil, že v severní části města je otevřený bar. Nacházelo se tam asi třicet hostů, které personál aktivně obsluhoval. Případem se budou zabývat úředníci.

Kontroly protiepidemických opatření:



jihomoravští policisté:



od 26. 11. do 9. 12.: přes 3000 kontrol, každá desátá s pochybením



policisté v celé republice:



od 1. 11.: přes 226 tisíc kontrol, asi 1100 pokut, přes 2000 věcí do správního řízení



od 1. 12.: 45 tisíc kontrol



jihomoravští hygienici v restauračních zařízeních:



od 1. 11. do 26. 11.: 142 kontrol



od 27. 11. do 6. 12.: 7 kontrol



brněnští strážníci za sobotu: na 100 místech 107 přestupků

Brněnský magistrát eviduje přes patnáct set správních řízení, počet uzavřených přestupků je 687, vyřešených je tedy více než polovina. „S vyhlášením současného nouzového stavu očekáváme, že budou oznámení opět přibývat,“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Kromě strážníků pokračují v kontrolách dodržování protiepidemických opatření na jihu Moravy také policisté. I oni se setkávají s otevřenými restauracemi po desáté hodině večer. Tuto problematiku řeší nejčastěji oznámením úředníkům, padají ale i pokuty přímo na místě. Horní hranice je deset tisíc korun. „Od pátku 26. listopadu policisté provedli přes tři tisíce kontrol, každá desátá končí proviněním,“ řekl po jednání posledního krizového štábu kraje hejtman Jan Grolich. Předtím prosil policisty i hygieniky o navýšení kontrol.

Od začátku listopadu policisté v celé republice udělali přes 226 tisíc kontrol. Udělili asi jedenáct set pokut a přes dva tisíce věcí mířilo do správního řízení. „Od prosince jsme provedli více než pětačtyřicet tisíc kontrol,“ vyčíslil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Hygienici na jihu Moravy zvládli od začátku do 26. listopadu 142 kontrol ve stravovacích provozovnách. Vysoké pokuty jsou předmětem přestupkových řízení. Vyhlášením nouzového stavu ale podle ředitele odboru hygieny výživy Milana Šlese pozbyla krajská hygienická stanice kompetence ke kontrole opatření týkajících se pravidel pro maloobchod a služby. „Od 27. listopadu jsme udělali jen sedm kontrol. Kolegyně věnují víc času trasování,“ informoval.