„Tato akce má již dlouholetou tradici, ale letošní novinkou je to, že děti nám zde při odchodu zanechají jeden dáreček, který vyrobily. Ten potom předáme lidem, kteří nemají dárky od koho dostávat,“ vysvětluje jedna z organizátorek Vendula Zachovalová. Podle ní dárky potěší zejména osamělé seniory.

Do organizace sobotního tvoření se zapojilo několik místních organizací – Kolpingova rodina, Muzeum Blanenska, skauti, rodinné centrum a spousta dobrovolníků. „Zaštiťující organizací je farnost, ale bez těch jednotlivců, kteří s úsměvem k dětem přistupují a učí děti vyrábět různé věci, by to nešlo. Už při samotném tvoření se tedy ta radost šíří,“ míní Zachovalová.

Pod rukama všem vznikají různorodé dárky; od jednoduchých výrobků až po ty, které vyžadují určitou zručnost. Děti motají drátky, navlékají korálky, vyrábí placky, stromečky, přáníčka či ozdoby z fimo hmoty. Skládání dřevěných betlémů je také letos zařazeno nově. Děti i dospělí se tohoto úkolu zhostí pod vedením členů řezbářského kroužku.

Dále se dětem věnují například ženy z šicího kroužku. „Uvědomujeme si, že o Vánocích slaví křesťané ten největší dar, který dostali, což je narození Ježíše. Proto v české tradici nosí dárky Ježíšek. Ty dárky jsou symbolem radosti a radost mají šířit. Takže děti sem přicházejí, aby vyrobily dárky pro druhé. Aby mohly někoho obohatit a tím tu radost šířit,“ doplňuje Vendula Zachovalová.

Svou vnučku přivedla do Katolického domu i Ivana Charvátová z Blanska. „Už jsme tu třetím rokem a vždycky se nám tu moc líbí. Všichni jsou moc šikovní,“ pochvaluje si žena.

Její vnučka Sofie si odnáší dárky pro babičky, maminku i kamarádku. „Máme betlémek, svícen, obrázky, ubrus a z pastičky na myši jsme vyrobily vzkazovník,“ ukazuje spokojeně dívka plnou náruč výrobků.

MARIE KALOVÁ