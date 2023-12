/VIDEO/ Ekvádor. Překrásné pláže omývané Tichým oceánem. Úžasná vysokohorská panoramata And, aktivní sopky. Deštný prales, potomci obávaných lovců lebek, hlavní město Quito s koloniálním centrem zapsaným na seznamu UNESCO. A co teprve souostroví Galapágy s jedinečnou přírodou a rozmanitými živočišnými druhy.

Cestovatelka a spisovatelka Kateřina Ostrá z Blanska navštívila Ekvádor a Galapágy. V deštném pralese se setkala s potomky obávaných lovců lebek. | Video: se souhlasem Kateřiny Ostré

Tento exotický kout světa přiblíží publiku cestovatelka Kateřina Ostrá. Beseda je na programu 22. prosince v sokolovně v Boskovicích. Začíná v šest hodin večer a má charitativní přesah. Výtěžek z dobrovolného vstupného totiž poputuje na podporu rodiny tragicky zesnulého policisty Martina Šaršona z blanenského obvodního oddělení. Zemřel na konci října ve věku třiatřiceti let.

Jeho kolegové už vypsali veřejnou sbírku, na transparentní účet lze přispívat až do konce letošního roku. Deník o sbírce podrobně informoval ZDE. „Někomu se může zdát termín cestovatelské besedy těsně před Vánocemi nevhodný. Já si naopak myslím, že je to dokonalý čas odložit všechny své zdánlivé starosti a stresy a přijít svojí účastí a dobrovolným vstupným podpořit maminku Simonu a jejího tříletého synka. Letošní vánoční čas prožijí poprvé bez svého muže a tatínka. Dát jí tím trochu osobní podpory a vítr do plachet, možná ji i malinko dojmout a dovolit jejím slzám odplavit zase kousek bolesti a přenést ji v myšlenkách na chvilku jinam,“ okomentovala besedu Kateřina Ostrá.

Ekvádor a Galapágy, Cestuji za Kačku KDY: pátek 22. prosince, od 18.00 hodin

KDE: sokolovna Boskovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Dodala, že smutný příběh se jí dotýká osobně . „Simona je totiž moje kamarádka a kadeřnice. Je velmi smutné, co se stalo jejímu muži. Proto bych chtěla touto cestou požádat i ty, kteří na besedu nedorazí, aby rodinu podpořili ve zmíněné sbírce. Tam je sice zatím opticky poměrně dost peněz, ale dělí se mezi tři rodiny policistů. Kdo chce podpořit přímo rodinu Martina Šaršona, musí vyplnit příslušný variabilní symbol,“ dodala cestovatelka a spisovatelka z Blanska.

Do světa nevyráží přes cestovní kanceláře. Výlety podniká po vlastní ose a na vlastní pěst. Letenky, ubytování a celý itinerář si chystá sama. Navíc za zlomek ceny. Její cestopisy „za Kačku“ pak čtou tisíce lidí. Řadu z nich tak inspiruje k podobným cestám. Zatím napsala šest knih s cestovatelskou tematikou.

Veřejná sbírka Martin Šaršon

• číslo účtu: 3067112

• kód banky: 5500

• variabilní symbol: 326935

• sbírka skončí: 31. 12. 2023