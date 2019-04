Na vojenskou techniku se přijel podívat třeba Lukáš Svoboda z Krásenska. „Chtěl jsem ji ukázat svému tříletému synkovi, říkal jsem si, že by se mu tady mohlo něco líbit,“ říká, zatímco hoch stojí ve frontě na odpálení baseballového míčku. Těšili se ještě na seskok parašutistů, ten je však kvůli nepříznivému počasí zrušen.

Jedenáctiletý Jaroslav Krejčíř z Blanska, který sám hraje baseball, zase netrpělivě čekal na autogramiádu australského nadhazovače. „Moylan je prostě libovej hráč. Je to můj vzor,“ záři oči chlapci, který drží v ruce podepsaný míček. Peter Moylan podepisuje kartičky, míčky i baseballové čepice nejen dětem, ale i dospělým. Ti se cítí poctěni, když mu mohou podat ruku nebo se s ním vyfotit.

„Pokud by se to mělo srovnat třeba s hokejem, je to jako kdyby sem přijel někdo z NHL,“ vysvětluje výjimečnost návštěvy Radka Sitarová z klubu Olympia Blansko. Peter Moylan odehrál dvanáct sezón v Major League Baseball a letos nastoupil do týmu brněnských Draků.

A proč Army Day na baseballovém hřišti? „V Americe je baseball s armádou spojován. Je to taková tradiční součást tamních baseballových utkání, armáda se jich účastní. Nechali jsme se tedy inspirovat, chtěli jsme vzdát hold armádě České republiky,“ zmiňuje Sitarová.

Česká baseballová asociace podobné akce centrálně koordinuje, takže není výsadou jen klubu Olympia Blansko, ale připojují se i další extraligové kluby. V průběhu dubna až června se tedy na více místech v republice při příležitosti extraligového utkání koná Army Day. Každý jej uchopí jinak, do Třebíče například přiletí vrtulník, někde je Army Day pojat jako pocta vojenským veteránům.

Olympia Blansko spolupracuje s velitelstvím výcviku vojenské akademie ve Vyškově. Návštěvníci si tedy mohou prohlédnout obrněný kolový transportér Pandur, lehké obrněné vozidlo Dingo, protiletadlový raketový systém a těžkou potápěčskou techniku. Hráči si také pro tuto příležitost nechávají vyrobit speciální army dresy, ani blanenští nejsou výjimkou. „Naši hráči mají dresy se vzorem armády České republiky, i s logem a českou vlajkou,“ upozorňuje Sitarová.

Samotné extraligové utkání mezi klubem Olympia Blansko a Draky Brno začíná v devatenáct hodin slavnostním nadhozem podplukovníka Milana Bielaka. Blanenskou perličkou je navíc slavnostní chyt, který má Tomáš Regec, bývalý hráč Olympie Blansko a příslušník Armády České republiky. Před zápasem měli ještě seskočit parašutisté, ale kvůli větrnému počasí a náročnému terénu – vysoká světla a sítě, jež parašutisté shora nevidí – museli pořadatelé seskok přeložit na neurčito.

