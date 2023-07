/FOTO, VIDEO/ Hřmotná postava, na ramenou zavěšená baskytara, uragán na pódiu. Člena známé slovenské punkrockové formace Iné Kafe Vlada Bise však může publikum v těchto dnech vidět ve zcela odlišné roli. V klobouku, kožené vestě a s koltem u pasu. Nadšenec, který podobně jako mnozí další už v dětství propadl kouzlu Divokého západu a indiánským příběhům, jezdí několikrát týdně z Bratislavy do westernového městečka v Boskovicích na Blanensku. Tam v komparzu hraje v divadelním představení Poklad na Stříbrném jezeře.

Divadelní představení Poklad na Stříbrném jezeře.

V amfiteátru pod širým nebem se v replice legendárního stejnojmenného filmu z roku 1962 na motivy knihy Karla Maye objevuje například jeho kovboj nebo farmář. „Tento film je pro mě doslova srdcovka. Plním si svůj sen. Měl bych odehrát přes dvacet představení. O víkendech koncertuji, ale úterky a středy budu v Boskovicích. V srpnu pak i neděle,“ říká Deníku známý muzikant, moderátor, zpěvák a hudební manažer.

Živí se také jako lektor počítačových kurzů, na druhém stupni základní školy pak učí matematiku s informatikou a zároveň je vášnivým turistou. Také napsal několik knih s tematikou Divokého západu. „Divoký západ je můj životní styl,“ dodává.

V boskovickém Pokladu na Stříbrném jezeře nastupuje zhruba čtyřicítka herců. Divadelní profesionály, kaskadéry a trikové jezdce doplňuje řada amatérů z různých profesí. Jedním z nich je kromě Bise například bývalý ředitel blanenského kulturního střediska, dramaturg a písničkář Vít Šujan. „Jako kluk jsem hltal knihy od Karla Maye a samozřejmě pak i filmy, které na jejich základech vznikly. Vinnetou a Old Shatterhand byli pro nás hrdinové. Zůstalo mi to a k westernu mám pořád blízko,“ říká Šujan.

V unikátním představení se objevuje hned v několika menších rolích. V úvodu jako Erik Engel, který má polovinu mapy k bájnému zlatému pokladu. V dostavníku ho zabije vůdce skupiny banditů Cornel. Stejně později dopadne i postava neposlušného trampa Woodwarda, který odmítá Cornelovi poslušnost. „U těchto dvou postav to šlo docela rychle. Pak ještě hraju pomocníka na farmě, indiánského bubeníka z kmene Utahů a indiánského bojovníka. Tam přežiju,“ směje se komparzista.

Přechod z jedné role do druhé je podle něj velmi náročný kvůli výměnám kostýmů. Každá ztracená vteřina může znamenat problém. „V některých scénách je to opravdu kolikrát vypočítané úplně na knop. I drobný nedoraz může být problém. Jako třeba odložená motyka přes kolečko. Jde o vteřiny. S přepnutím do jiné role potíže nemám, jen výměna kostýmů je v tom spěchu hodně náročná,“ vysvětluje muž.

Divadelní představení Poklad na Stříbrném jezeře, podívejte se na video:

Zdroj: Deník/Jan Charvát

V letní sezoně odehraje podle svých slov většinu z osmatřiceti naplánovaných představení. „Je to skvělé pracovat s profesionály a ještě v tak unikátním představení. Je to pro mě zážitek,“ dodává Šujan, který se objevuje také v přestavení Geronimo jako pěšák americké kavalerie. V areálu westernového městečka v Boskovicích pak návštěvníci mohou turisté potkat také jako jednoho z dvojice potulných muzikantů, která hraje na kytaru, housle nebo mandolínu.

V Pokladu na Stříbrném jezeře hrají v komparzu také Jan a Zuzana Machálkovi z Brna. V civilu celník na mezinárodním letišti v brněnských Tuřanech a vedoucí knižního eshopu. Podobně jako tři uplynulé sezony v představení Vinnetou I. „Proč hrajeme ve westernových přestaveních? Je to jednoduché, protože nás to baví. Už několik let si v boskovickém westernu děláme takové indiánské léto. Prázdninová přestavení jsou naše dovolená a je to fantastické,“ usmívá se Zuzana Machálková.