/FOTO, VIDEO/ Nedělní průtrž si budou dlouho pamatovat v obcích Brťov-Jeneč a také v nedalekých Býkovicích na Blanensku. Jen aby se brzo zase neopakovala, trnou místní. Přívalový déšť zaplavil v Brťově zahrady a sklepy několika domů. V jednom ze stavení se podle starosty Martina Pavlů dostala voda až dovnitř.

Bahno, zatopené sklepy a zahrady. V Brťově a Býkovicích odklízeli škody po bouřce. Na snímcích nedělní potopa v Býkovicích. Se souhlasem Jana Růžičky | Foto: Deník/ Redakce

„Zasahovalo tady šest jednotek hasičů. Většina vody přitekla do obce z polí, kanalizace takový nápor přívalového deště prostě nepobrala. Říkalo se, že tady za hodinu spadlo padesát šedesát milimetrů srážek, možná i víc. Bahno jsme odklízeli ještě v pondělí,“ řekl Deníku Pavlů.

Výrazné škody na obecním majetku prý blesková povodeň ale nenapáchala. „Nejvíc to schytaly zahrady, ploty a zahradní vybavení. V jednom z domů poškodila majitelce voda nábytek. Taková bouřka a příval vody tady nebyly dobře patnáct let. I tehdy přitekla voda z polí a schytaly to prakticky stejné domy jako nyní,“ dodal Pavlů.

FOTO: Následky deště? Bahno v Brťově-Jenči, Komenského v Boskovicích opět plave

Blesková povodeň zasáhla v neděli v podvečer také sousední Býkovice. „Vylitý potok Býkovka ze břehů. Vytopené zahrady a stodoly,“ uvedl na facebookovém profilu obce starosta Petr Sedláček.

Podle některých je koryto Býkovky, která teče obcí, příliš mělké a při vydatnějších deštích nestíhá vodu z okolí pobrat. „Je to tak. Po kůrovcové kalamitě je zde v okolí spousta stromů pryč. Deště jsou stále častější a voda se hůř vsakuje. O případném prohloubení koryta Býkovky se chci pobavit s Lesy České republiky. Za půl hodiny tady v neděli spadlo asi čtyřicet milimetrů srážek. Voda se naštěstí dostala jen do zahrad a stodol, ze kterých se muselo odčerpat. Někde ale chybělo pár centimetrů a šla přes prahy domů,“ poznamenal Sedláček.

V Boskovicích se rozlila laguna. Radnice oživila projekt na odlehčení kanalizace

Bahno z okolních silnic odstraňovali místní a dobrovolní hasiči ještě následující den. „Ještě se musí vykopat roura malého průměru od vpusti na parkovišti po potok a osadit větším průměrem. Roura nestíhá a voda zvedne a posune půltunový dekl. Potom nestíhají kanály od návsi dolů. Děje se to při každém větším slejváku. Námět pro zastupitelstvo,“ zaznělo také v diskuzi pod fotografiemi zatopené části obce.