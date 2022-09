Jedná se o jednu z etap rozsáhlé rekonstrukce silnice Jedovnice – Křtiny – Březina, která je v této části Blanenska klíčovou cestou do krajského Brna. Zmíněná část má být hotová příští rok v dubnu. Přijde na zhruba třicet milionů korun. „Kruhový objezd na okraji Jedovnic už byl dlouhou dobu v hrozném stavu. Samá díra. Po zimě se tam nedalo pomalu projet a člověk musel jet krokem. Nelíbilo se mi také, jak kruháč vypadal. Bylo to provizorní řešení. Snad se na tomto místě postaví něco, co bude alespoň trošku vypadat a vydrží,“ řekl v pondělí Deníku na místě jeden z místních Josef Nezval.