Badatel Zajíček ukáže staré mapy a přiblíží historii objevování jeskyní

Velké Opatovice – Historické mapy jeskyní od osmnáctého století do čtyřicátých let minulého století. Příběhy o objevování podzemních prostor. Na to všechno láká beseda s badatelem a odborným pracovníkem Správy jeskyní České republiky Petrem Zajíčkem. Přednáška je zároveň vernisáží výstavy Historické mapy Moravského krasu. Uskuteční se ve čtvrtek v Moravském kartografickém centru v šest večer. Vstupné je dobrovolné.

Badatel Petr Zajíček přiblíží v Moravském kartografickém centru ve Velkých Opatovicích staré mapy. | Foto: Deník / Jan Charvát

Zajíček před časem napsal knihu Jeskyně České republiky na historických mapách. Jednalo se o nevšední počin. „O podobné knize, která by se věnovala historickým mapám a nabídla jejich větší ucelený soubor, nevím. Jedná se o kopie šestačtyřiceti nejvýznamnějších historických map českých a moravských jeskyní. Od roku 1784 po čtyřicátá léta minulého století. Jsou součástí knihy jako příloha. Každá z nich má svůj zajímavý příběh. Čtenáři se dozvědí o jejich autorech, jak a proč vznikaly i o pionýrských dobách krasového badatelství,“ zmiňuje Zajíček. Na poli legendárního hokejisty objevili novou propast. Hloubka? Až 120 mterů Přečíst článek › Bádání v podzemí obětoval velkou část svého života a napsal už čtyři knihy. Ta poslední se Jmenuje Moravský kras v ponorné řece času. „Inspiroval jsem se knihou Český kras – Klíč k české krajině. Můj rukopis bude takové dvojče této knihy. Konzultoval jsem to s jedním z autorů, známým spisovatelem, geologem a popularizátorem vědy Václavem Cílkem. Říkal, že lidé mají rádi pokračování. Chci, aby to byla publikace pro širokou veřejnost. S trochou nadsázky taková bible o Moravském krasu a o všem, co s ním souvisí z různých pohledů,“ poznamenal před časem Zajíček.

Autor: Jan Charvát