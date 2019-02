Blanensko, Vyškovsko – Zoufalá matka může do této speciální schránky odložit nechtěné dítě a zachránit mu tak třeba i život. Pořízení takzvaného babyboxu u vchodu do nemocnice v Boskovicích schválili v květnu radní druhého největšího města Blanenska.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Jednatel kliniky Miloš Janeček Deníku Rovnost potvrdil, že platí původně předpokládané datum, tedy letošní podzim. „Babybox je ve fázi dojednání termínu výroby. V příštích dnech se dostaví jeho výrobce. Smlouva je podepsaná. Věřím, že podzim je stále reálný,“ potvrdil jednatel.

O tom ale pochybuje propagátor a duchovní otec schránek pro odložené děti Ludvík Hess. „Není snadné vše stihnout. Závisí to i na penězích, které nelze tak snadno získat,“ uvedl Hess. To potvrdil i výrobce vytápěných schránek Zdeněk Juřica. „S výrobou problém není. Připravili jsme už velkou část dílů pro Boskovice. Teď je ještě nutné sehnat potřebné peníze. Což se do podzimu nepodaří,“ je přesvědčený Juřica.

Hess se dlouhodobě snaží prosadit instalaci záchranné schránky i v areálu blanenské nemocnice. Tamní vedení tento záměr odmítalo. Ředitelka Vladimíra Danihelková svůj postoj před třemi měsíci odůvodnila chybějícím porodním a novorozeneckým oddělením a s tím spojenou neschopností poskytnout odloženému dítěti patřičnou péči.

ŠANCE U ZÁCHRANKY

Co se nepodařilo vyjednat s nemocnicí, to se s největší pravděpodobností podle zjištění Rovnosti povede ve spolupráci se záchranáři. „Jednám se záchrannou službou. V tuto chvíli upřesňujeme dohodu. V pondělí jsme si předali její finální podobu,“ oznámil Hess.

Box pro novorozence chce umístit na stanoviště blanenské záchranné služby. „Nyní věc projednává krajský úřad. Budova, kde má být box umístěný, patří jihomoravské záchrance, ale blanenská nemocnice ji využívá. Její vedení tedy musí záměr oficiálně odsouhlasit. Zatím máme jen předběžný telefonický souhlas. Na konci srpna rozhodnou radní kraje, zda zřízení schválí,“ sdělila náměstkyně pro zdravotní péči záchranné služby Hana Albrechtová.

Dodala, že Hess si přeje babybox u záchranky instalovat do konce roku. „Uvidíme, jestli se to podaří. Jde o zásah do nemovitosti, bude třeba počkat i na stavební povolení,“ upozornila Albrechtová.

Nemocnice záměr neodmítá. „Zatím nám nepřišla oficiální žádost. Jakmile ji dostaneme, nemáme s odsouhlasením nejmenší problém,“ vyjádřila stanovisko mluvčí zdravotnického zařízení Kateřina Ostrá.

Ve vyškovské nemocnici mají babybox už od roku 2013. „Je umístěný na budově vedle vrátnice tak, aby byl zachovaný anonymní přístup. Jsme s ním velmi spokojení. Už zachránil život třem dětem,“ připomněla ředitelka nemocnice Věra Seidlová.

Na Vyškovsku se žádný další neplánuje. „Nemá cenu montovat babyboxy v menších městech. Ve Vyškově se osvědčil. Tam plní svou funkci, o čemž svědčí zachráněné děti. Na Moravě je ještě pár míst, kde jsou zapotřebí,“ konstatoval závěrem Hess.

Vytápěné schránky zachránily na jižní Moravě život už devatenácti dětem.