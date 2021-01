„V sezoně se mě už kolikrát turisté ptali, odkud jim jede autobus například na Boskovice. Zastávky jsou rozstrkané a je v tom zmatek. Město by na ně mělo vyčlenit a upravit nějakou plochu, kde by byla všechna autobusová stání pohromadě na jednom místě. Doufám, že se toho ještě dožiju,“ řekla jedna z místních, která se představila jako Marie. Příjmení uvést nechtěla.

Podobně to vidí i Iva Bělehrádková. Do Kunštátu se přistěhovala zhruba před deseti lety. „Zastávky jsou opravdu vyřešené nepřehledně. Vidím v tom problém hlavně pro cizí. Měly by být na jednom místě,“ uvedla žena.

Zdroj: Deník

O menším autobusovém nádraží, terminálu, uvažují Kunštátští už od devadesátých let. Má vzniknout na ploše vedle kostela, kde je nyní zelená plocha. V minulosti zde stál rodný dům kunštátského básníka Klementa Bochořáka. Autobusy mají najíždět do ulice Tenorova a z té do terminálu. Pak se smyčkou napojí zpět pod kostelem na silnici I/19.

Dosavadní zastávky v centru města by se poté zrušily. „Historicky se uvažovalo i o několika zálivech pro autobusy po každé straně hlavní silnice mezi kostelem a školou. Nakonec jsme se shodli, že terminál bude nejlepší vybudovat na ploše vedle kostela,“ uvedl kunštátský starosta Zdeněk Wetter.

Současně s výstavbou terminálu chtějí místní upravit také zbylé zelené plochy a parkovací místa v okolí. Přibýt mají malé veřejné toalety. Podle Wettera je projekt zatím ve fázi územního řízení. Někteří mají k novému projektu výhrady. „Majitelka jednoho z domů poblíž budoucího terminálu zaslala několik připomínek. Nelíbí se jí, že autobusy budou jezdit kolem jejího stavení, bude hluk a podobně. Přitom několik metrů dál vede rušná silnice, kudy projede denně asi tři a půl tisíce aut. Řešíme to a snažíme se najít kompromis,“ informoval Wetter.

Dodal, že stavební povolení může město získat nejdříve za rok. Další překážkou mohou být peníze. Hrubý odhad tohoto projektu je dvacet milionů korun. Kunštát proto spoléhá na dotace.

„V tuto chvíli se o financování těžko mluví. Nevíme, jaké bude rozpočtové určení daní pro obce. Máme dva úvěry na další investice. Každopádně víme, že autobusová doprava je ve městě dlouhodobě hlavní téma a chceme ho řešit,“ uzavřel kunštátský starosta.

Společně s výstavbou autobusového terminálu dojde poblíž kunštátského kostela k úpravě křižovatky na frekventované silnici I/19. V režii Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Má se posunout blíže ke kostelu. Po úpravách se zlepší rozhledové podmínky pro řidiče. Město také díky posunutí křižovatky může poté vybudovat chodník i na druhé straně silnice v celém úseku mezi základní školou a kostelem. Zvýší se tím bezpečnosti chodců, zejména dětí.

„Aktuálně dokončujeme dokumentaci pro stavební povolení. Ve zbytku roku nás čeká zahájení inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení. Termín úpravy křižovatky zkoordinujeme se stavbou autobusového terminálu. Předpoklad je rok 2023,“ informovala mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Kunštát



Užitečné informace



Město Kunštát

nám. Krále Jiřího 106 67972 Kuštát

kontakt: telefon: 515 534 300 E-mail.: mu@kunstat-mesto.cz

úřední hodiny po dobu nouzového stavu: pondělí a středa 8.30 až 11.00 a 13.30 až 16.00

Sběrný dvůr Respono

Kaštanová 467, Kunštát

telefon: 777 471 480



Provozní doba: Ne a Po: zavřeno, út: 13.00 – 17.00, St – Pá: 08:00–11:00, 13:00–17:00, So: 08:00–12:00



Základní informace



Kunštát leží osmnáct kilometrů severozápadně od Blanska v Hornosvratecké vrchovině. Žije zde přibližně 2 800 obyvatel. Psané prameny znají město od sklonku třináctého století a od roku 1360 zdejší hrad. Jeho nejvýznamnějším majitelem byl Jiří z Poděbrad. Vedle zámku přestavěného z původního hradu patří k hlavním pamětihodnostem a zajímavostem města přírodní památka Kunštátská obora či Jeskyně Blanických rytířů v Rudce. Město má dlouho hrnčířskou a keramickou tradici, kterou od roku 1993 pravidelně připomíná oblíbený Hrnčřský jarmark pořádaný každý rok v září. K významným osobnostem spjatým s městem patří básník František Halas, čestný občan města Rodem pocházel z nedaleké Rozseče, zdejší kraj inspiroval jeho poezii, do Kunštátu a okolí se často vracel a je pochován na městském hřbitově.



Zajímavosti v okolí



Z centra Kunštátu vede například naučná stezka do zhruba pět kilometrů vzdálené místní části Rudka se slavnou Jeskyní Blanických rytířů a Burianovou rozhlednou na vrchu Milenka na obcí. Uměle vytvořenou jeskyni vyzdobil svými díly amatérský sochař Stanislav Rolínek. U jeskyně je také dochovaný zbytek dalšího slavného Rolínkova díla, monumentální sochy presidenta Masaryka, zničené za války nacistickými okupanty. Další značené cesty provedou zejména cykloturisty přírodním parkem Halasovo Kunštátsko.