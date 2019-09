Nedávno tamní zastupitelé odsouhlasili výkup části plochy, kterou k výstavbě terminálu město potřebuje. „Nyní úředníci dokončují podklady pro územní rozhodnutí. Kdy se však dělníci pustí do práce, nedokážu odhadnout. Dokumentace pro stavební povolení by mohla být hotová na přelomu roku,“ uvedl starosta Kunštátu Zdeněk Wetter.

Dodal, že klíčové v tomto projektu budou dotace. Odhad nákladů na výstavbu terminálu je patnáct až dvacet milionů korun. „Bez dotací bychom v tuto chvíli mohli stavět těžko. Pustili jsme se totiž do výstavby nové hasičské zbrojnice a musíme počítat také s novým chodníkem při úpravě nevyhovující křižovatky v centru, která je v režii Ředitelství silnic a dálnic. Ale i tak je terminál pro město prioritou. Autobusy nyní zastavují ve městě na několika místech a je to nepřehledné. Kolem hlavní silnice je velký pohyb lidí. Po výstavbě terminálu se bezpečnost cestujících zvýší,“ dodal Wetter.

V okresním Blansku se cestující dočkali důstojného zázemí loni. Tamní autobusové nádraží s nezastřešenými nástupišti, zchátralou čekárnou a starými toaletami vystřídal po desítkách let nový terminál. Za třiapadesát milionů. „Se starým nádražím se to nedá vůbec srovnat. To bylo dobré tak leda do muzea. Za mě to byla jedna velká ostuda. Teď jsou tady krásná krytá nástupiště a zbrusu nová budova s čekárnou. A nádraží bylo celkem rychle postavené. Jezdím odsud do nemocnice a za lepší zázemí jsem ráda,“ řekla jedna z cestujících Marie Jurmanová z Holštejna.