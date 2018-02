Autem za nákupy do Brna? Na motoristy číhá nebezpečí. Důvod? Padající kameny

Blanensko, Vyškovsko – Výlet za nákupem nebo zábavou do Brna se mohl změnit v adrenalinový zážitek, při kterém jde o život. Jak už Deník Rovnost informoval, na silnici mezi Adamovem na Blanensku a Bílovicemi nad Svitavou na Brněnsku padaly o víkendu kameny ze srázu. Cesta už je průjezdná, silničáři budou o řešení problému jednat s majiteli pozemků.

Balvany popadaly poblíž Penzionu Pod Ronovem v Babicích nad Svitavou. „Aby kameny ležely do půlky silnice, to se často nestává. Pokaždé, když tudy jedu, nějaký ten balvan ze silnice odhazuji. Kdo to tady zná, dává si pozor,“ řekl Oldřich Kukrecht z penzionu.

Silničáři v pondělí v poledne úsek z Adamova do Bílovic opět otevřeli. „Sesunutou zeminu a kamení dělníci z vozovky odstranili, silnice je průjezdná pro veškerý silniční provoz bez omezení,“ informoval šéf blanenských silničářů Miloš Bažant.

Silničáři zatím nepočítají se stavbou betonových svodidel nebo zpevněním svahu. „Nejprve vyvoláme jednání s majiteli okolních pozemků,“ doplnil Bažant.

Číhající nebezpečí

• Mezi nejproblematičtější silnice na Blanensku patří výjezd pod železniční tratí ve směru na Bílovice za adamovskou čistírnou odpadních vod.

• Před čtyřmi lety se tam ze skály uvolnilo několik obrovských kamenů, které skončily na silnici. Strhly s sebou i stromy.

• Kameny odsunula technika za krajnici. Silničáři kolem dali několik značek a snížili rychlost. Tím vše skončilo.

• Přitom ve srázu jsou desítky dalších uvolněných kamenů, které mohou spadnout.

• Jednání silničářů s lesníky o zabezpečení svahu vyšuměla do ztracena.

Pozemky nad silnicí vlastní brněnská Mendelova univerzita a hospodaří na nich Školní lesní podnik Křtiny. Lesníci jsou připravení se správci silnic jednat a slíbili, že budou vstřícní. „Je v našem zájmu, aby byla cesta bezpečná. Je ale na silničářích, aby například využili nějaký dotační titul a svah zpevnili,“ podotkl zástupce ředitele lesního podniku Pavel Mauer.

Před několika lety také se ze svahu poblíž adamovské čistírny odpadních vod na silnici skutálely obří kameny. Silničáři je odklidili za krajnici. Leží tam dodnes. Jednání s lesníky o zabezpečení svahu vyšuměla do ztracena.

Další nebezpečí číhá na této velmi úzké silnici ještě na několika místech, kde je vydrolená krajnice. Pak už následuje jen několikametrový sráz do řeky Svitavy. Svodidla chybí.

Na rekonstrukci si ale řidiči budou muset počkat ještě dlouho. Silničáři na ni nemají peníze. „Na několika místech se propadá krajnice a opěrné zdi. Pak už je jen sráz do řeky. Zábradlí a svodidla chybí nebo jsou poničená. Měli by to opravit. Silnice z Adamova do Bílovic je velmi úzká a není kam uhnout,“ upozornil řidič Tomáš Kudela z Adamova.

Padající kamení už cestáři vyřešili v úsecích Lhota Rapotina–Doubravice nad Svitavou a Šebrov-Kateřina. „Tam jsme loni v nejkritičtějších místech vybudovali na krajnici zábrany z betonových svodidel,“ vysvětlil šéf blanenských cestářů.

Úpravy pochválil třeba Václav Barák z jedné firmy z Lhoty Rapotiny. „Odkopali kus meze a dali tam půlmetrové zábrany. A funguje to. Od té doby je klid,“ ocenil Barák.

Sesuvy půdy na silnici komplikovaly přednedávnem život také řidičům na Vyškovsku. Jak už Deník Rovnost opakovaně informoval, třikrát se sesunul podmáčený lesní svah na asfaltku spojující Račice s Bukovinkou nedaleko Račic-Pístovic na Vyškovsku. Také toto problematické místo nakonec stavaři zabezpečili.