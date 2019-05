Autem do Brna? Opraví půlku silnice

Adamov – /FOTO/ Vymletá krajnice a kličkování mezi dírami. Stará prohnilá svodidla. Po cestě z Adamova do Útěchova jezdí řada místních za prací do Brna. Je to jedna ze dvou cest, kterou mohou Adamovští při cestě do krajského města využít. Stav silnice už je podle nich řadu let velmi špatný. „Jezdím tudy prakticky denně a je to jedním slovem peklo. Jsou úseky, kde jde o slalom mezi dírami. Silnice je navíc úzká se spoustou zatáček,“ řekl jeden z místních řidičů Tomáš Vymlátil.

2 fotografie v galerii › Dělníci opraví část silnice z pětitisícového Adamova do Útěchova. Řada místních po ní jezdí za prací do Brna. Kvůli opravám bude tři měsíce zavřená. | Foto: ŠLP KŘTINY

Silnice patří Školnímu lesnímu podniku Křtiny, který spadá pod Mendelovu univerzitu v Brně. Byla vybudovaná jako lesní cesta kvůli svážení dřeva, nebyla navržená pro běžný provoz. Osobní auta po ní začala jezdit až v osmdesátých letech. Dělníci se v těchto dnech pustí do její opravy. Bude mít nový povrch. Rekonstrukce je rozdělená do dvou etap. „V první se opraví úsek dlouhý přes kilometr a půl. Začíná na okraji Adamova a končí u hradu Ronov. Počítá se i s novým odvodněním cesty a úpravou nezpevněných krajnic. Dělníci vymění také stará svodidla a v několika úsecích přibudou nová v celkové délce 540 metrů,“ upřesnila vedoucí oddělení správy majetku školního lesního podniku Marie Procházková. Dodala, že silnice bude mezi Adamovem a Útěchovem zavřená od pondělí až do konce srpna. Do Brna se tak Adamovští dostanou v době uzavírky po silnici kolem řeky Svitavy přes Bílovice nad Svitavou. Opravy mají stát sedm a půl milionu korun. Stejnou částkou se na nich podílí lesníci, Adamov a kraj. „Jsem rád, že zatím alespoň jedna polovina silnice bude mít nový povrch,“ řekl adamovský starosta Roman Pilát. Místo skalky má na zahrádce koleje. Mé vlaky vyjíždějí ze sklepa, říká Šimkůj Přečíst článek › Kdy dělníci opraví i zbývající úsek od Ronova do Útěchova, zatím není jisté. Projekt druhé fáze oprav je však už hotový. „Chápu, že je vše o penězích a také že cesta nepatří městu ani kraji. Ale když už se opravuje, mohla se také rozšířit. A mohl sem z Brna jezdit alespoň mikrobus. Myslím, že dost lidí by ho při cestě za prací využilo. Zvedla by se i cena nemovitostí a komfort místních,“ poznamenal Vymlátil. Podle krajských úředníků se však o protažení autobusové linky z Brna až do Adamova neuvažuje. Do krajského města se lidé dostanou také vlakem zhruba za dvacet minut. „Dopravní obslužnost je zde zajištěna dostatečně,“ uvedla krajská mluvčí Monika Brindzáková. Koupaliště čekají na letní teploty. Akvapark v Boskovicích otevře za dva týdny Přečíst článek › Rozsah oprav - Dělníci v první etapě opraví 1,6 km silnice z Adamova do Útěchova. - Uzavírka začne 3. června a potrvá do 30. srpna. - Kromě pokládky nového povrchu dělníci vymění také stará svodidla a doplní nová v celkové délce 540 metrů. - Opravy silnice mají stát 7,5 milionu korun a podělí se o ně Školní lesní podnik Křtiny, kraj a Adamov.

Autor: Jan Charvát